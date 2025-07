Famoso cantante lanza su propia línea de juguetes íntimos

Uno de los íconos del pop más influyentes del siglo XXI acaba de dar un giro inesperado en su carrera, esta vez fuera de los escenarios. Su reconocida marca de estilo de vida, conocida por romper estereotipos de género y celebrar la belleza sin etiquetas, ha sorprendido al mundo al anunciar una nueva línea de productos dedicados al placer íntimo.

La colección, llamada Pleasing Yourself, incluye un vibrador de doble cara y un lubricante de silicona aprobado por la FDA… y sí, el responsable detrás de esta provocadora propuesta es Harry Styles.

¿Qué incluye la nueva línea de productos íntimos?

Así es, Harry Styles ha expandido su marca de estilo de vida Pleasing, fundada en 2021, hacia el mundo del bienestar íntimo.

La gama incluye dos productos principales:

The Pleasing Double‑Sided Vibrator , desarrollado en colaboración con la educadora sexual Zoë Ligon; tiene dos extremos independientes, múltiples velocidades y un diseño elegante en tonos pastel, valorado en unos $68 USD.

, desarrollado en colaboración con la educadora sexual Zoë Ligon; tiene dos extremos independientes, múltiples velocidades y un diseño elegante en tonos pastel, valorado en unos $68 USD. The Pleasing Lube, un lubricante de silicona sin glicerina y de alto rendimiento, aprobado por la FDA, con un precio aproximado de $25 USD

Una apuesta estética e inclusiva

Desde su lanzamiento, Pleasing ha destacado por su estética sin género, empezando con esmaltes de uñas unisex y pasando por cuidado facial, fragancias y ropa. Este movimiento al terreno sexual representa una extensión del mensaje de autocuidado y autoexploración que Harry Styles ha defendido como parte de su filosofía creativa

La campaña promocional que incluye un video teaser con la frase “Please yourself like you mean it”, ha sido alabada por su audacia y simbolismo pop: teléfonos que suenan, vasos vibrando y la silueta sugerente del cantante.

Reacciones: entre entusiasmo y curiosidad

Las redes sociales estallaron con reacciones mixtas: muchos elogiaron que Styles “escucha lo que su comunidad pide”, señalando el carácter progresista de la propuesta. Otros admitieron sentirse decepcionados por la falta de pistas sobre nueva música, luego de su silencio desde el fin de su gira Love On Tour en 2023.

Más allá del producto: educación sexual y activismo

La marca se ha aliado con Planned Parenthood Federation of America para lanzar preservativos de edición limitada y contenido educativo sobre salud y placer sexual. Esta alianza subraya el compromiso de Pleasing con la normalización del disfrute consensuado y seguro como parte del bienestar integral.

Con Pleasing Yourself, Harry Styles redefine su papel como creador: de músico a empresario, mientras propone que sentirse bien ya no sea tabú.