Verónica Macías pone en duda la causa de la muerte del hijo mayor de Paco Stanley

Verónica Macías revela información sobre la inesperada muerte del hijo mayor de Paco Stanley

Verónica Macías fue entrevistada por Gustavo Adolfo Infante en el programa ‘El minuto que cambió de mi destino’, donde la presentadora fue cuestionada sobre la muerte de Francisco Stanley Solís, hijo mayor de Paco Stanley, pues recordemos que Verónica trabajó en algunas producciones del querido presentador.

“Resulta que él murió, según sé, lo encontraron muerto en un departamento, según dijeron que era por drogas. A mí no me consta, pero es lo que se supo. Paco estuvo destrozado, con justa razón, y no se presentaba a los programas… Es algo que no quiero imaginar, ni se lo deseo a nadie. Paco estuvo encerrado, él no iba a trabajar y yo tenía que conducir el programa”, dijo la también actriz.

Sin embargo, las palabras de la ex conductora del programa ‘El balcón de Verónica’ pusieron en duda la causa que Paul Stanley reveló en una entrevista con su amigo, Jorge “El Burro” Van Rankin.

“Paco Solís falleció de un infarto en su carro, mi papá estaba haciendo ‘Pácatelas’ en ese momento y fue el único día que faltó al programa”, contó Paul Stanley, hijo menor del conductor, sobre los detalles detrás de la trágica muerte de su hermano, quien tenía tan solo 25 años.

Verónica Macías sentía atracción por el hijo mayor de Paco Stanley

Según el testimonio de Verónica Macías, Paco Jr murió cuando “estábamos en el programa de ‘Ándale’... Guapísimo él, un tipo galán, buena actitud, muy bien vestido. Según se oía, era un niño rico y tenía más dinero que el mismo Paco Stanley, es lo que se oía, a mí no me consta”.

“A mí me gustaba, es la primera vez que lo digo, a mí me gustaba el hijo de Paco Stanley, pero me daba mucha pena hablarle… Iba siempre (al programa), tenía las mejillas rositas, muy lindo niño”, recordó Macías.