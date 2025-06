Valeria Marín confronta a Julián Gil y le echa en cara a Marjorie de Sousa: ‘Hay un trauma claro’

La fuerte confrontación de Valeria Marín con Julián Gil dejó a más de un entusiasta de la farándula con la boca abierta ya que exhibió, de una forma totalmente cruda, uno de los principales problemas que tiene la pareja y que, al parecer, los ha hecho discutir en más de una ocasión.

Con un estilo crudo y directo que causó mucha sorpresa entre los otros participantes de “Secretos de parejas”, Valeria Marín acusó a Julián Gil de no querer tener hijos con ella debido a que aún le falta superar a su ex, Marjorie de Sousa... ¿será?

¿Por qué Valeria Marín aseguró que Julián Gil no supera a Marjorie de Sousa?

Valeria Marín, una de las periodistas deportivas más reconocidas de la televisión mexicana, no tuvo problema en encarar a Julián Gil ya que, según su versión, él se quedó tan traumatizado con los conflictos que ha tenido con Marjorie de Sousa por la convivencia con su hijo Matías que no quiere repetir la experiencia y esto, sostuvo, ya comenzó a generarle cierta preocupación:

“Quizá, al principio, yo sí quería tener un hijo, pero me fue orillando la situación a no tener comparaciones y, cuando me decías, ‘bueno, si tú quieres, hacemos un hijo’, no es una decisión mía, es una decisión de pareja, no voy a ser sólo yo la mamá, sino tú también serías el papá”, aceptó Marín.

La presentadora de TUDN aceptó, por otra parte, que para ella es triste tener que demostrarle todos los días a Julián que ella no es Marjorie ya que, a pesar de que este trauma ha tenido alguna mejoría, aún no está superado del todo y esto es una barrera terrible al momento de querer tener otro bebé:

“Había un trauma claro en esa situación y, que por más que dices que hay que fluir y disfrutar, lo sigues cargando; hasta el momento, ‘Juli’ sigue fingiendo que la situación con la mamá de ‘Mati’ ya no le duele... pero yo sé que sí”, expresó.

El conmovedor momento quebró a Julián Gil, quien aceptó que aunque sí quiere tener hijos con Valeria hay un miedo muy grande en él: ¡entérate a continuación de sus desgarradoras palabras!

¿Cuál es el mayor temor de Julián Gil ahora que está casado con Valeria Marín?

Como te comentamos en TVyNovelas, Julián Gil es consciente del deseo que tiene Valeria Marín de convertirse en mamá a su lado; sin embargo, aceptó que tiene mucho miedo de lo que la llegada de un nuevo bebé signifique para su matrimonio:

“Sí quiero que tengamos hijos, cuando tú quieras, me encantaría que lo busquemos juntos, que sea un niño o una niña deseada, y también te quiero agradecer que me hayas recogido en mi peor momento. Cuando pensé que nunca más en mi vida iba a poder amar, me enseñaste que sí se puede”, expresó Gil.

Como ves, aunque Julián Gil está dispuesto a dar el siguiente paso en la relación con su esposa todavía existen algunas asperezas por limar antes de que el ansiado embarazo llegue... ¿crees que lo logren?