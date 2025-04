Una famosa actriz reveló que rechazó a Luis Miguel, pero sí besó a Ricky Martin: ‘Me respondió’

La actriz Natalia Oreiro reveló que en una ocasión rechazó a Luis Miguel cuando estaban solos en una habitación, y terminaron por jugar a los almohadazos. Sin embargo, admitió que besó a Ricky Martin porque le parecía muy atractivo.

¿Qué pasó entre la actriz Natalia Oreiro y Luis Miguel?

Aquel momento ocurrió en 1997, cuando ella estaba en la cima del éxito y estaba negociando aparecer en un videoclip de “Luismi” para alguna de sus canciones.

“Él me llamó para hacer un videoclip, nunca sucedió. Claro, vio eso en la portada, yo era una nena, y yo me acuerdo de que quería cantar y le conté: ‘Bueno, háblame de ti’. Y me puse a cantar”, contó la famosa en una charla con Caras Perfil.

Y aunque el conductor Héctor Maugeri insistió en que allí pudo haber algo entre ellos, ella lo negó y subrayó que el cantante de “Ahora te puedes marchar” “no se pudo comer ese gatito”.

Caso contrario, lo que pasó con Ricky Martin , a quien sí besó: “¡Sí! Ese gatito me lo quería comer yo. Luis no”.

No obstante, Natalia subrayó que, aunque el cantante “le respondió el beso, ella sabía que era parte de un trato para “generar contenido”.

¿Quién es Natalia Oreiro, la actriz que rechazó a Luis Miguel?

Natalia Oreiro es una actriz y cantante de origen uruguayo de 47 años. Está casada con el músico argentino Ricardo Mollo desde 2001, y juntos crearon una familia con su único hijo en común.

La famosa estrella se hizo famosa tras interpretar su personaje de “La Cholito” en la novela “Muñeca Brava”.

También participó en otros proyectos, como “Solamente vos”, “Sos mi vida”, “Amanda O”, “Santa Evita” y “Ricos y Famosos”.

