Una exconductora de ‘Hoy’ reveló que sus papás la dejaron en la quiebra: su terrible testimonio

La joven trabajó en el mundo del entretenimiento desde muy joven; sin embargo, como le ocurrió a muchos actores infantiles, la buena racha no le duró para siempre y las oportunidades le dejaron de llegar con la misma abundancia de antes.

Esta posibilidad, al parecer, nunca fue contemplada por sus padres, y ahora que ella es mayor ya no tiene dinero para disfrutarlo ya que ellos se lo gastaron todo: esta es la desgarradora historia que la reconocida artista le contó a Yordi Rosado en una reciente entrevista.

Hablamos de Nashla Aguilar, una joven mexicana con toda una trayectoria en el mundo del espectáculo que se volvió a colocar entre las principales tendencias de búsqueda debido a que cantó el himno nacional de Estados Unidos y esto fue considerado como algo “malinchista”.

“A mí sí me dolió mucho llegar a esta parte donde ya no conseguía nada”

Nashla Aguilar abrió su corazón en el programa “De Noche” de Yordi Rosado y reveló por qué, a pesar de que trabajó en la televisión desde que era niña e incluso formó parte del equipo de “Hoy” , ahora ya no puede disfrutar de todo el dinero que ganó con su esfuerzo.

A decir de Nashla, durante mucho tiempo tuvo trabajo de sobra y nunca se preocupó por ahorrar; debido a ello, cuando los proyectos le dejaron de llegar, ella se topó con una sorpresa desagradable: sus papás se gastaron todas sus ganancias en viajes y “gustitos” para toda la familia pero nunca consideraron en guardar algo para ella.

“De pronto me decían: ‘oye, vamos a utilizar este dinero porque nos vamos a ir de viaje los cinco’ ", reveló la cantante y actriz quien aceptó que al llegar a la adultez recibió un duro golpe de realidad: “A mí sí me dolió mucho llegar a esta parte donde ya no conseguía nada (...) súmale que llegué (a la mayoría de edad) y ya no tenía un peso”, se lamentó.

¿NASHLA AGUILAR LE GUARDA RENCOR A SUS PAPÁS?

De forma sorprendente, Nashla Aguilar fue contundente al asegurar que no les guarda rencor a sus papás a pesar de que su mamá siempre exigió más de lo que su padre pudo darle a su familia con su trabajo; en la actualidad, reiteró, si ella tuviera dinero los seguiría apoyando.

“Gracias a Dios, mis papás son independientes económicamente, pero si necesitaran un peso mío y está en mis posibilidades, lo tienen todo”, concluyó la actriz y presentadora de televisión.