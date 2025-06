Quién es quién en ‘F1: la película’, el nuevo proyecto de Brad Pitt que todos están esperando

Brad Pitt está de regreso no como un galán de novelas o un millonario de élite, sino como un piloto de la Fórmula 1 que está dispuesto a todo por ganar, en su nuevo proyecto que muchos están esperando y que pronto llega a los cines de México y el streaming . Si todavía no sabes quiénes son los personajes, cuándo se estrena o de qué trata, no te preocupes, aquí te lo resumimos.

Resulta que el famoso actor de Hollywood asistió esta semana a la CDMX para presentar de manera oficial la película sobre automovilismo. Y a decir del ex de Angelina Jolie, fue recibido por el público con los brazos abiertos y todos están emocionados por verla .

¿Cuál es el reparto completo de “F1: La película” y qué personajes son?

El elenco de “F1: la película” está liderado por Pitt, quien interpreta a Sonny Hayes, y quien fue asesorado por el mismísimo piloto, Lewis Hamilton, para sumergirse dentro de su papel. Al galán de Hollywood lo acompañan:

Brad Pitt : interpreta a Sonny Hayes, un expiloto de F1 que parece que está en la ruina, ahogado en apuestas y la mediocridad; sin embargo, todavía tiene la oportunidad de demostrar que es el mejor.

: interpreta a Sonny Hayes, un expiloto de F1 que parece que está en la ruina, ahogado en apuestas y la mediocridad; sin embargo, todavía tiene la oportunidad de demostrar que es el mejor. Damson Idriz : interpreta el papel de Joshua Pearce, el novato de la Fórmula 1 que promete y del que todos están esperando una gran hazaña. Sin embargo, el reto es que está en el mismo equipo de Hayes.

: interpreta el papel de Joshua Pearce, el novato de la Fórmula 1 que promete y del que todos están esperando una gran hazaña. Sin embargo, el reto es que está en el mismo equipo de Hayes. Kerry Condon : Kate es una técnico del equipo que es tan importante como el protagonista, pues tiene que diseñar un auto revolucionario para Hayes.

: Kate es una técnico del equipo que es tan importante como el protagonista, pues tiene que diseñar un auto revolucionario para Hayes. Javier Bardem : Rube Cervantes es el excompañero de Sonny, y quien decide darle una segunda oportunidad trayéndolo a su equipo en APXGP, del cual ahora es director.

: Rube Cervantes es el excompañero de Sonny, y quien decide darle una segunda oportunidad trayéndolo a su equipo en APXGP, del cual ahora es director. Lewis Hamilton (Él mismo)

(Él mismo) Tobias Menzies : Banning es ejecutivo del equipo.

: Banning es ejecutivo del equipo. Callie Cooke : Jodie es parte del equipo de mecánicos.

: Jodie es parte del equipo de mecánicos. Joseph Bulderrama : Rico Fazio es parte del equipo de mecánicos.

: Rico Fazio es parte del equipo de mecánicos. Kim Bodnia: Kaspar es una mecánico del equipo.

Brad Pitt y Javier Barden en “F1: la película”.

La película fue dirigida por Joseph Kosinski, bajo el guion de Ehren Kruger. También aparecen otros pilotos famosos como George Russel, Max Verstappen, Sergio “Checo” Pérez y Charles Leclerc, entre otros.

¿De qué trata “F1: la película”?

La historia de la película de “F1” sigue la vida de “Sony Hayes” quien se retiró del automovilismo debido a un accidente que tuvo. Sin embargo, un viejo amigo lo busca para que forme parte de su equipo y pueda demostrar que es el mejor de la historia.

No obstante, las cosas se complican cuando descubre que tiene que hacer equipo con un joven piloto que, aunque es bueno, todavía es un novato, Joshua Pearce.

Asimismo, algunos acontecimientos de su pasado comenzarán a atormentarlo a medida que intenta reincorporarse en el deporte que tanto ama.

¿Cuándo sale la película de la Fórmula 1 con Brad Pitt?

El estreno de “F1: la película” está programado para el próximo jueves 26 de junio en cines de México. Pero ya es posible comprar los boletos en la preventa de algunas cadenas, como Cinépolis.

NO TE PIERDAS: