Lucía Méndez acusó a Luis Miguel de emborracharla para acostarse con ella: ‘Amanecí con Micky al lado’

El noviazgo de Lucía Méndez y Luis Miguel estuvo marcado por las polémicas, momentos de complicidad y, por supuesto, diferencias generacionales que al final derivaron en la ruptura de la pareja; a decir de la actriz, ella siempre estuvo consciente de que esa relación no funcionaría a largo plazo debido a que él aún era un niño cuando lo conoció.

Relacionado con esto, Lucía Méndez reveló en una entrevista con Isabel Lascurain disponible en su canal de YouTube cómo lo que parecía ser un encuentro casual con Luis Miguel derivó en un incómodo encuentro íntimo debido a que, de acuerdo con lo narrado por la actriz, “El Sol” la emborrachó para estar con ella.

LUCÍA MÉNDEZ Y EL ENCUENTRO ÍNTIMO QUE TUVO CON LUIS MIGUEL: “LO VEÍA COMO UN CHAVITO”

De acuerdo con el relato de Lucía Méndez, todo sucedió en un hotel de Miami cuando Luis Miguel apareció en su habitación de hotel para, según él, buscar consuelo por la desaparición de su mamá, Marcela Basteri . La actriz recibió al joven cantante porque no vio nada de malo en ello; sin embargo, según ella, las cosas se pusieron extrañas después de tomar una copa.

“Se me subió muy rápido y al otro día amanecí con Mickey al lado”

“Llega Luis Miguel con una botella de champaña en la mano y yo con los pelos parados, babeando y en pijama y le digo ‘Mickey ¿qué onda?’ y dice ‘es que no encuentro a mi madre y estoy muy triste... Por favor Lucía, necesito hablar con alguien’ (...) yo lo veía como un chavito”, recordó la cantante.

Lucía detalló que, luego de entrar al baño para arreglarse un poco, salió a platicar con Luis Miguel y compartieron un trago; después de eso, todo se le nubló hasta la mañana siguiente.

“Me tomé la copa, no supe qué pasó, me puse peda yo creo... se me subió muy rápido y al otro día amanecí con Mickey al lado”, contó Méndez.

“Al día siguiente me quedo como: ‘¿Qué onda Mickey?’, y él: ‘No hay problema, ya pasó’... '¿Ya pasó qué?’ ‘No ya pasó todo, ¿cuál es el problema?’ y me pongo como energúmeno: ‘No es posible, qué barbaridad me emborrachaste’ y qué culpa tenía él, yo ya tenía 30 años”, declaró.