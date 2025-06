Murieron las hijas gemelas de una exparticipante de Exatlon: sus desgarradoras palabras de despedida

Brenda Castro, de 37 años, quien se hizo popular tras su paso por Exatlón, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. La influencer reveló en Instagram la devastadora pérdida de sus hijas gemelas, Victoria y Emilia, quienes fallecieron antes de nacer.

“Tengo el corazón hecho pedazos, volver a escuchar que no hay latido, es la peor frase de mi vida”, escribió Castro, reflejando el dolor irreparable de esta tragedia familiar.

La cesárea y el último adiós a Victoria y Emilia

En la publicación de Instagram , Brenda relató que fue sometida a una cesárea. “Entré a quirófano con mis dos bebés y salí con mis manos vacías, y mi alma rota”, confesó. A pesar de la tristeza, los médicos le permitieron a ella y a su esposo, Carlos Martell, despedirse de sus pequeñas.

“Con el corazón hecho pedazos”, Brenda Castro compartió en Instagram el doloroso mensaje con el que despidió a sus hijas, Victoria y Emilia. Instagram:@brendacastromx

“Nos dieron la oportunidad de verlas, abrazarlas y que Papá y Mamá les diéramos un beso de despedida”, relató la exparticipante del reality.

El motivo de la pérdida y el pedido de respeto

Castro explicó que la causa fue “un tema totalmente genético, una fallita en el corazón de Victoria, que después se le pasó a Emilia, y por toda la sobrecarga de sangre, su corazoncito tampoco pudo soportarlo”.

Brenda Castro había compartido su felicidad por la llegada de sus gemelas, Victoria y Emilia, con emotivas publicaciones durante su embarazo. Instagram:@brendacastromx

Además, pidió respeto para sobrellevar este duelo en paz: “Lo único que les pido por favor, que si me ven en la calle, en el gimnasio o en algún lugar público, no te acerques a decirme lo siento, ¿qué pasó?, ¿cómo estás?, ¿pero cómo?, ¿por qué? Eso revive más este dolor y ya no quiero más dolor en mi vida”.

El emotivo mensaje de despedida a sus hijas

Antes de cerrar su publicación, Brenda se despidió de sus bebés con un mensaje conmovedor: “Vuelen alto mis chiquitas. Mamá y Papá las amarán y recordarán siempre. Gracias por darnos en tan poco tiempo tantas ilusiones y tanta felicidad”.

“Confío en que algún día me reencontraré con mis 4 angelitos, algún día les daré los besos y abrazos que les tengo guardados”, expresó la exintegrante de Exatlón, quien atraviesa este duro momento acompañada de su familia.