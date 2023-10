Tania Rincón revela la impactante razón por la que dejó ‘Venga la alegría’

Tania, quien actualmente se desempeña como conductora de “Hoy”, se sinceró como nunca, y a través de una charla en el podcast “La Capitana”, la conductora brindó algunos detalles hasta el momento inéditos de su paso por “Venga la alegría”.

La conductora llegó a “Venga la alegría” en el 2011, y aunque tuvo al principio algunos problemas de adaptación, muy pronto logró integrarse al equipo. Lamentablemente, ella aceptó que estaba comenzando a sentirse relegada en la serie de cambios que estaban teniendo lugar en TVAzteca .

Es así que, con el objetivo de abrirse camino en proyectos nuevos, Tania Rincón tomó una arriesgada decisión que, al final, resultó ser la mejor para ella.

¿POR QUÉ SE SALIÓ TANIA RINCÓN DE “VENGA LA ALEGRÍA”?

Tania Rincón le confesó a Sandra de la Vega en “La Capitana” que sus principales motivos para salir de “Venga la alegría” fueron, principalmente, su salud mental y sus ganas de intentar hacer algo diferente:

“Ya me estaba enfermando, dije: ‘Por salud mental me tengo que ir y me tengo que ir muy muy bien’ ”

“Cuando regresé del Mundial de Rusia tomé la decisión de dejar ‘Venga la Alegría’ … en ese entonces yo decía: ‘Necesito un proyecto que me haga crecer… ya quiero hacer otra cosa…”, explicó Tania.

La conductora aseguró, por otro lado, que los cambios internos que se estaban dando en TVAzteca fueron una especie de señal interna para ella: “De pronto en la empresa se tomaron como muchas decisiones, entonces yo nada más veía pasar como proyectos y ya no se me tomaba tanto en cuenta (...) sí fue como más bien: ‘Me voy de Azteca porque ya no me están dando proyectos’…", recordó.

Para Tania , fue muy difícil no ser contemplada para otros proyectos, lo que le generó una sensación de estancamiento e inseguridad: “Cambió la administración y no fui santo de su devoción y yo tampoco como que encajaba con los estándares que ellos querían. A mí me empezó a generar como mucha confusión, mucha duda, mucha inseguridad”, declaró Rincón.