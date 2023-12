Sergio Mayer enfrenta a Katia Llanos por acusaciones de maltrato

¿Qué dijo Sergio Mayer ante fuertes acusaciones de Katia Llanos?

Hace unas semanas, Katia Llanos habló sobre la violencia verbal que Sergio Mayer ejerció sobre ella cuando estaban juntos en Garibaldi.

“La realidad es que sí, sí hubo (maltratos). Sí me insultó en algún momento, me dijo que mi nombre no valía nada, que él era más importante, que su nombre era más importante”, indicó la cantante del ahora grupo conocido como GB5, antes Garibaldi.

Ahora, Sergio Mayer decidió hablar para las cámaras del ‘Chismorreo’ acerca de los señalamientos que hizo su excompañera en contra de él.

“Sí la humillé, lo estoy aceptando, porque llegó a reclamarme, un poquito de chantaje, me dijo: ‘Yo sé que tú y Paty (Materola) ganan más, por qué ganas más. Es que tú quedaste que todos íbamos a ganar igual’. (Le dije) sí, lo que es para el artista ganamos igual, pero yo como productor gano diferente, y Paty, por obvias razones, porque tiene mejor carrera. ¿Quieres saber por qué? A mí me avalan Bob Dylan, Lana del Rey, David Guetta, Shakira, Enrique Iglesias, Sie7e y Garibaldi como productor. (Y le pregunté) ¿A ti Katia, qué te avala?, y se sintió humillada cuando le dije mi carrera”.

¡BOMBAZO! Sergio Mayer acepta haber humillado a Katia 😱👇 | 📺 #Chismorreo pic.twitter.com/DpnageJdj0 — Chismorreo (@ChismorreoTv) November 30, 2023

También puedes ver:

Cynthia Rodríguez toma radical decisión que cambiará su vida y la de su hijo

Mauricio Ochmann truena con Paulina Burrola y confirma que pasará Navidad con Aislinn Derbez

Galilea Montijo vuelve a contagiarse de Covid-19 y alarma por las secuelas que tiene