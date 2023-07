Sebastián Vanti rendirá tributo a Luis Miguel, José José y Cristian Castro

El artista internacional Sebastián Vanti está de manteles largos, pues llega a México para conquistar al público con su disco inédito “Dime si es amor”, en el que podremos encontrar temas de la autoría de Juan Carlos Duque, uno de los compositores chilenos más reconocidos.

En el material se encuentran los temas Te siento respirar, Aquí y ahora, Se fue, Contigo no habrá soledad, Chica de cristal y cuatro otros temas nuevos que fueron grabados con el sello característico del

intérprete.

Esta producción fue mezclada por el ingeniero Humberto Gatica, quien ha trabajado de la mano de Michael Jackson, Celine Dion y Michael Bublé.

Pero este lanzamiento no viene solo, ya que Vanti estrenará el 28 de julio su nuevo show Canta conmigo, homenaje a las grandes voces como Alejandro Fernández, Luis Miguel, Cristian Castro, José José, Alejandro Sanz, Miguel Bosé, Emmanuel, Mijares, David Bisbal, Ricardo Montaner, entre muchos más. Una

mezcla de pop, boleros, y grandes éxitos en la Zona Esmeralda, de Atizapán de Zaragoza.

“Es un espectáculo de una hora y media en el que haré un recorrido por los éxitos de los cantantes hispanos más escuchados en las últimas décadas. Son canciones que todos conocemos y que generan tantas emociones; entonces la gente va a disfrutar de principio a fin en el inicio de esta gira que llegará a otras ciudades de México, así como Estados Unidos”, expresó el cantante a TVyNovelas.

Sebastián nos dijo que además de la salida de su álbum y del comienzo de su tour, se encuentra trabajando a la par en un EP con temas grabados en vivo junto a la Zinco Big Band de México, grabado en el legendario estudio de Vicente Fernández de Sony Music en la Ciudad de México. Come fly with me y I’ve got you under My skin son dos temas que ya puedes encontrar en plataformas digitales.

De madre holandesa y padre chileno, con educación europea y alma latina, Sebastián Vanti creció en Chile hasta los 8 años escuchando boleros y música clásica en los discos de vinilo de sus padres, pero fue Frank Sinatra quien marcó su gusto musical. A los 9 años y ya viviendo en Holanda descubrió I’ve got you under

my skin y de ahí se enamoró del estilo crooner del cantante norteamericano, no sólo de su voz y estilo, sino del glamour que representaba.