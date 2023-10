Santa Fe Klan cancela concierto en Tijuana... ¿Por amenazas?

Hace unos días, Santa Fe Klan cantó el tema “Por mi México” junto a su amigo Tornillo en la pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez ante el boxeador estadounidense Jarmell Charlo.

Luego de la cancelación que han hecho Peso Pluma y Fuerza Regida por amenazas del crimen organizado, Santa Fe Klan anunció en sus redes la cancelación de su presentación para este sábado 7 de octubre en el Festival Tecate Península, donde también se presentarán Cartel de Santa, Simple Plan y Stone Temple Pilots.

Lo que ocurre es que el rapero Ángel Jair Quezada Jasso, nombre verdadero de Santa Fe Klan, se fracturó la mano derecha, por lo que tuvo que someterse a una operación de emergencia.

“Lamentamos informar que la presentación programada para el día 7 de octubre por el artista Ángel Quezada (Santa Fe Klan) en Tijuana para el festival ‘Tecate Península’ será cancelada por motivos de salud, fue operado el día de hoy por su reciente fractura en la mano derecha, lo cual implica reposo absoluto por una semana, agradecemos su comprensión y sus buenos mensajes para su pronta recuperación. Nos vemos pronto Tijuana para darles un gran show. Los mantendremos informados”, comunicó la agencia de representación del cantante guanajuatense, adjuntando una imagen de la radiografía de su de mano.

El rapero de 23 años también compartió un mensaje para sus fans.

“Qué gacho que me pasen cosas así cuando tengo muchas cosas chidas que hacer no vamos a poder tocar el sábado en Tijuana me quebré la mano acabo de salir de la cirugía ojalá que todo salga bien”.

“Nomás me aliviano y seguimos las actividades y a mi raza de Tijuana les prometo ir lo más pronto que se pueda y conseguiré muchos boletos para regalárselos y puedan ir todos a vernos les mando un abrazo a todos, arriba la Santa Fe”.