Sandra Itzel se decepciona de Imanol y lanza advertencia a Las Envinadas: “Esto me da asco”

Aunque las “Envinadas” no dijeron nombres, la reacción de Sandra Itzel terminó por confirmar todo.

Al hablar de cómo Imanol Landeta se les cayó del pedestal donde lo tenían, en el programa “Envinadas” relataron la forma en la que la actriz Odemaris Ruiz vivió una experiencia desagradable con el actor mientras él fingía tener interés por Sandra Itzel, aunque sabía “categóricamente” que nunca habría nada entre ellos.

Es por eso que Sandra Itzel publicó un video para quejarse, y comenzó: “No es que me quede el saco, es que es lo que es, la historia la contaron con tanto detalle, y así fue, tanto que el público lo adivinó porque era obvio y me empezaron a hacer cyberacoso”.

Daniela Luján, Mariana Botas, Jessica Segura y Odemaris Ruiz nunca dijeron el nombre de Sandra Itzel, y para guardar su identidad le pusieron de nombre ‘Susy’. Sin embargo, la actriz consideró es como humillantes.

“Nicknames tan humillantes: Iván y Susy, y encima, con la misma letra inicial de nuestros nombres. ¿Por qué una de ellas se refirió a mí como '¿Sí andas con ese ser?’. Yo sí hablo las cosas de frente, yo no me llamo ‘ni ese ser’ ni ‘Susy’, soy Sandra Itzel, soy una artista que ha dedicado su vida a trabajar”.

“Digan mi nombre, pero sobre todo, espero que por respeto no me vuelvan a mencionar”, les advirtió Sandra Itzel a las Envinadas.

“No estoy a favor de las dos partes, al contrario, todo esto me parece decepcionante, ambas partes me parecen decepcionantes, el grupito que hizo este podcast y la persona que habla mal de mí a mis espaldas”.

“Esta situación completa me da mucho asco y mucha tristeza.

“En este mundo no necesitamos personas con falta de empatía, compañerismo, amor, lealtad... Al final de cuentas, yo terminé embarrada en un chisme en el que no tenía por qué estar involucrada, porque el hombre en cuestión y yo solamente fuimos compañeros de trabajo”, dijo Sandra.

Sandra Itzel recordó que durante la competencia, le brindó a Imanol todo su esfuerzo, compromiso y sentimientos, pero “claramente nada de eso fue correspondido”.

Sin embargo, el público le dijo que no debería enojarse con ellas, sino con Imanol

“Yo despues de ver esto vi el podcast TODO, y ellas no la atacaron ni nada malo de ella! mas bien de las actitudes raras de Imanol, no se por que Sandra se enfoca en ellas y no en quien la utilizo para no desepcionar al “publico"", dijo alguien en YouTube. “Dices que te llaman con un sobrenombre muy humillante, te llaman SUSI ¿? No te parece exagerado ? Te ofende que se refieran a ti como “ese ser” pues somos seres, no ? Por otro lado entiendo tu desilusión y molestia, porque tal parece que se habla de Imanol, creo que estás reaccionando impulsivamente y desproporcionadamente intensa”.

“Creo que Sandy estás equivocada, con quién debes de descargar es con quien fue tu pareja de baile”, insistió alguien más.

“Hijole Sandrita yo te sigo y te apoyo desde hace años pero las chicas no hablaron mal de ti más que Mariana porque andaba enojada pero con Imanol, pero creo que en este caso te enojaste más con ellas que con lo patán que se portó el vato y creo que fue porque si te llegaste a ilusionar y como alguien divorciada creo sentir lo que se siente cuando alguien te llama la atención de nuevo pero no siempre salen las cosas como queremos! En fin Sandrita no lo tomes a mal yo de vdd soy muy fan tuya pero es mi punto de vista! Ya llegará alguien bueno a tu vida”, publicó alguien en redes.