Rodrigo Romeh lanza una indirecta hiriente tras la salida de Lupillo Rivera de La Casa de los Famosos All-Stars

Lupillo Rivera abandonó “La Casa de los Famosos All-Stars 2025” , a pesar de que sus fans lo salvaron cada vez que fue nominado. La decisión no fue fácil, pero ya comenzaron a surgir reacciones en redes sociales, incluyendo la de algunas celebridades que han tenido interacción con él en el pasado. Uno de ellos fue Rodrigo Romeh, quien aparentemente lanzó una indirecta hiriente.

¿Qué dijo Rodrigo Romeh sobre Lupillo Rivera?

Rodrigo Romeh no tardó en compartir un mensaje a través de sus historias de Instagram tras la salida de Lupillo Rivera de “ La Casa de los Famosos” . En la publicación, el modelo y excompañero del cantante escribió:

“Volvimos a ganar”.

Este fue el mensaje que Rodrigo Romeh publicó tras la salida de Lupillo Rivera de “La Casa de los Famosos All-Stars”. (Instagram @rodrigo_romeh)

Esta frase rápidamente encendió las redes sociales, pues muchos televidentes del reality de Telemundo interpretaron que estaba dirigida al “Toro del Corrido”. Otros, sin embargo, consideraron que el comentario fue insensible, dadas las razones por las que Rivera decidió abandonar el programa.

¿Por qué Lupillo Rivera abandonó “La Casa de los Famosos All-Stars 2025”?

Lupillo Rivera anunció su salida voluntaria de “La Casa de los Famosos All-Stars 2025” debido a problemas de salud. Este miércoles, el intérprete de “Grandes Ligas” explicó la situación a sus compañeros:

“(Me voy) por una situación médica, una situación crítica. No voy a poder continuar aquí en La Casa de los Famosos. Me la he pasado bien con ustedes, me la he pasado mal… le pido disculpas a la producción… me encanta ganar, me encanta perder”, expresó entre lágrimas.

Aunque no especificó el padecimiento, Lupillo mencionó que desatendió una indicación médica importante. “No lo quería pensar, hasta que el otro día en la mañana dije: ya no aguanto”, relató.

¿Por qué se pelearon Rodrigo Romeh y Lupillo Rivera en “La Casa de los Famosos”?

La enemistad entre Rodrigo Romeh y Lupillo Rivera se originó durante la cuarta temporada del reality de Telemundo, tras una fuerte discusión en la que estuvo involucrada Ariadna Gutiérrez, quien era un interés amoroso del hermano de Jenni Rivera.

Romeh, quien también participaba en el programa, la invitó a cenar, lo que desató el conflicto.

Después de que terminó la temporada, People en Español le preguntó a Romeh si había intentado reconciliarse con Lupillo, a lo que respondió: “Lo roto, roto está”.

NO TE PIERDAS: