Reportan la muerte de Carlos Miguel Suárez Soto, famoso villano de ‘Tú y yo’

“Descansa en paz, mi querido Charly. Te quiero, Poncho”.

La mañana de este 20 de octubre se confirmó el fallecimiento de Carlos Miguel Suárez Soto. Fue su amigo y colega Roberto Tello ‘El Coreano’ quien desveló la noticia.

El actor mexicano, recordado por dar vida a un sinnúmero de villanos en las telenovelas de Televisa, llevaba varios años fuera de los reflectores y se supo que atendía un negocio de tacos en la Ciudad de México tras enfrentar problemas económicos y las secuelas de un secuestro.

“Descansa en paz, mi querido Charly. Te quiero, Poncho”, escribió ‘El Coreano’ para despedir a su amigo.

TE RECOMENDAMOS: “Tú y yo”, la telenovela donde Joan Sebastian y Maribel Guardia actuaron juntos

Fue en 2017, cuando Carlos Miguel habló públicamente del secuestro que cambió su vida personal y profesional.

“Fueron cuatro días. Iba a ser algo exprés y se hicieron cuatro días”, dijo. Al tiempo, evitó abundar en los detalles.

“Yo sí acaso perdí algunos dientes, me sacaron los tendones, pero ya estoy mucho mejor que antes”, dijo el intérprete al programa.

En una charla con la emisión ‘Intrusos’, el actor explicó que permaneció privado de su libertad durante varios días.Lo que sí compartió es que sufrió lesiones y perdió varias piezas dentales, además de que sus agresores le lastimaron los tendones. Después recibió terapias para recuperarse.Carlos Miguel indicó que no dio seguimiento legal al caso por temor a que sus hijas fueran atacadas. “No hubo… ya no di seguimiento porque como tenían fotos de mis hijas, que me agarraron con fotos de mis hijas, yo ya no quise hacer nada”, señaló.

Sobre abandonar su carrera en la televisión, el histrión dijo que el aumento de las series modificaron las oportunidades laborales. “Sufrí un secuestro, luego también se juntaron las cosas. Lo de la televisión cambió mucho, las telenovelas dejaron de ser y se convirtieron en series”, declaró en 2017.

El actor se decantó por la venta de alimentos, esto luego de una trayectoria que incluyó participaciones en ‘Dos mujeres, un camino’, ‘Volver a empezar’, ’Soñadoras’, ‘Amigas y rivales’, ‘Muchachitas’, ‘Las vías del amor’, ‘La verdad oculta’ y ‘Mujer de madera’.

También apareció en episodios de ‘Mujer, casos de la vida real’, ‘Como dice el dicho’ y ‘La rosa de Guadalupe’.

NO TE VAYAS SIN LEER: ¿Es cierto que César Bono PERDIÓ EL OJO izquierdo? El hijo del actor aclara el estado de salud de su padre

Según los registros disponibles sobre su carrera, Suárez Soto participó en ‘Amores con trampa’ en 2015. Esa producción figuró como una de sus últimas apariciones en una telenovela.

Su último trabajo televisivo habría sido un capítulo de ‘Como dice el dicho’, transmitido en 2018. Después de ese proyecto, no se conocieron nuevos créditos actorales del intérprete.

Descanse en paz.