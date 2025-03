¿Quién se quedará con la fortuna de Paquita la del Barrio? Su hermana rompe el silencio sobre la herencia

Paquita la del Barrio murió el 17 de febrero, dejando un hueco en el mundo del espectáculo , y aunque su familia pasa por el duelo, también resuelven los pendientes legales relacionados con la herencia que dejó la cantante de “Rata de dos patas”. ¿Quién se quedará con su fortuna?

Javier Martínez, uno de los hijos de la artista, confirmó a la prensa mexicana que ya leyeron el testamento de Paquita y reveló que no hay problemas entre los involucrados. Sin embargo, no aclaró qué fue lo que les dejó a cada uno.

“Sí, se abrió, todavía hay unas cuestiones que se tienen que ajustar, cuestiones legales limpias”, comentó afuera del Auditorio Nacional, tras el concierto de la Sonora Santanera en homenaje a la cantante.

¿Quién heredará la fortuna de Paquita la del Barrio?

De acuerdo con lo revelado por el hijo de Paquita la del Barrio, serán sus 3 hijos los beneficiarios a la fortuna que dejó, y que, según Celebrity Net Worth , asciende a unos 10 millones de pesos.

Paquita la del Barrio murió a los 77 años tras un infarto. (Instagram @paquitaoficialb)

No obstante, a decir del exmánager de la cantante, Francisco Torres, la repartición no será igual para Javier, MIguel y Martha. “Me decía: ‘No, porque no se van a poner de acuerdo y se va a hacer un desastre. Mejor yo voy a saber qué y por qué le dejo a cada quien’”, contó el representante en Ventaneando.

Asimismo, la hermana de Paquita, Viola Dorantes, contó a los medios de comunicación que la famosa no le dejó nada material y confirmó que no hay pleito entre sus sobrinos. “Creo que el entendimiento es muy importante entre la familia y creo que mi hermana dejó las cosas en orden, y ellos tienen la última palabra”.

A pesar de que todos los medios están expectantes sobre la herencia de Paquita la del Barrio , Viola aclaró que, para ella, lo “más hermoso” que Paquita dejó fue “el cariño y el tiempo” que compartió.

NO TE PIERDAS