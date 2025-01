Quién es Jessica Masferrer, la amiga de Wendy Guevara que fue agredida por un hombre en plena transmisión en vivo

Wendy Guevara de nueva cuenta está dando de qué hablar en redes sociales, pero esta vez no por algo que le haya pasado a la influencer de “Las Perdidas”, sino por una terrible situación que vivió una de sus amigas, Jessica Masferrer.

El fragmento de video se hizo viral, pero originalmente era una transmisión en vivo de la creadora de contenido. Allí, aparecen varias famosas de “Las Perdidas” y “Las Robustas”, como Wendy, Karina Torres, Vanessa Labios 4K, y Kimberly “La más preciosa ”, sentadas afuera de un negocio en León, Guanajuato.

Wendy Guevara se había ido del lugar minutos antes de que el pleito comenzara. (X)

¿Qué le pasó a la amiga de Wendy Guevara?

Las cosas se tornaron tensas cuando un hombre identificado como La Jorja llegó por la parte de atrás y golpeó brutalmente a Jessica. En ese momento, la ganadora de “La Casa de los Famosos México” se había retirado, por lo que no pudo presenciar el incidente.

Amiga de Wendy Guevara es agredida.

Las demás mujeres y amigos de la creadora de contenido que estaban en el lugar le ayudaron a quitarle de encima al hombre que la golpeaba en repetidas ocasiones.

Los usuarios que vieron el video durante la transmisión y después, se pronunciaron confundidos en los comentarios, pidiendo una explicación. Otros, sin embargo, afirmaron que se trataba de una puesta en escena para generar polémica.

“¿Qué maldición tiene ese lugar? ¿Por qué siempre se están agarrando a madrazos ahí?”.

“¿Pero cómo poooooor?”.

“¿Por qué (el hombre) se está riendo?”.

“Ay, bebés, esto está más falso que nada”.

Después, Jessica Masferrer, quien también es una tiktoker trans muy conocida en León, hizo otro video en vivo en donde explicó qué fue lo que pasó.

“Alguien me hizo así (se tocó el hombro) y yo volteé y dije: ‘Esa se parece a La Jorja’. Pero fue cuando me golpeó y me tumbó, entonces, al momento en que me tumbó, yo me di media vuelta, me quiso agarrar de la blusa y yo me la quité sola”, relató. Afortunadamente, la amiga de Wendy Guevara solo resultó con rasguños.

