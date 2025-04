¿Qué le pasó a Manuel Masalva? Todo lo que se sabe sobre la salud del actor de ‘Mi corazón es tuyo’

El actor mexicano Manuel Masalva, famoso por su participación en la serie ‘Narcos: México’ de Netflix, se encuentra hospitalizado en el extranjero y enfrenta una complicada situación de salud luego de haber contraído una bacteria agresiva durante sus vacaciones.

Hace unos días, se creó una campaña de recaudación de fondos a través de la plataforma GoFundMe, donde han puesto un objetivo de un millón de dólares para poder costear esta complicada situación, meta que ya ha sido alcanzada.

A través de sus historias en Instagram, su amigo, el actor Mario Morán, reveló que Manuel Mansalva está en un coma inducido a causa de esta bacteria, y pidió apoyo para solventar los gastos.

“Mi hermano está luchando por su vida lejos de casa. Quiero pedir tu apoyo en este momento tan difícil. Manuel Mansalva, que es uno de mis mejores amigos, que realmente es un hermano para mí, fue víctima de una bacteria muy agresiva mientras estaba de vacaciones y esto lo llevó a estar en un coma inducido y hasta ahora su situación sigue siendo delicada”.

“Los gastos médicos son enormes y en un país donde todo es aún más difícil, cualquier ayuda por pequeña que parezca puede marcar la diferencia en este momento tan difícil”, añadió.

¿Cómo sigue Manuel Masalva?

Este viernes 4 de abril, Mario Morán dio una actualización en redes sociales, donde reveló que la bacteria que afecta a Manuel Mansalva ya fue identificada, aunque su estado sigue siendo delicado.

Familiares y amigos de Manuel Masalva pidieron un millón de pesos para los cuidados del actor. (Instagram @manuelmasalva)

“Su estado sigue siendo delicado. Ya se identificó la bacteria que lo afectó y está recibiendo el tratamiento adecuado. Ahora solo queda esperar y confiar en que en los próximos días o semanas empezará a mejorar. Si pueden seguir orando por él se los agradeceremos mucho”, escribió.

Por su parte, el actor Alfonso Dosal compartió en sus historias de Instagram: “Mi herManu sigue muy delicado, pero estable, el pronóstico es favorable, les mantendré informados por aquí”.

En la página de GoFundMe se puede ver que famosos como Diego Luna, el productor de cine, Marco Polo Constandse, el actor Alfonso Dosal, la actriz Mayra Elizabeth Rivera Hermosillo, Alejandro Speitzer, Alberto Guerra, Zuria Vega, Alejandro Edda, entre muchísimos otros, se han sumado a las donaciones.

Aunque no especifican dónde se encuentra, el pasado 14 de marzo, Manuel Masalva compartió fotografías de su viaje por un país asiático. “Filipinas, de las experiencias más hermosas de mi vida! Qué viajezote… GRACIAS vida GRACIAS dios GRACIAS madre tierra por tanta maravilla que nos has regalado. Gracias a mis padres que me han traído a éste mundo a reconocer el amor y la libertad. Gracias a estos amigos/hermanos por compartir, aceptarme y enseñarme tanto, SOMOS BENDECIDOS!”, escribió el actor.

¿Quién es Manuel Masalva?

Manuel Masalva nació el 18 de junio de 1981 (tiene 43 años) en Tamazunchale, San Luis Potosí, México. Comenzó su formación artística en el Centro de Educación Artística de Televisa y en la Facultad de Música de la Universidad Autónoma de Tampico.

Hizo su debut en televisión en 2014 con la telenovela ‘Mi corazón es tuyo’, donde comenzó a mostrar su talento actoral. Manuel Masalva también ha participado en proyectos como ‘Love Divina’ (2017), ‘La Guzmán’ (2019), ‘La Rosa de Guadalupe’, ‘Como dice el Dicho’, en ‘El secreto de la familia Greco’ (2022), ‘Tengo que morir todas las noches’ (2023-2024) y su proyecto más reciente es en ‘The Gringo Hunters’, una serie en postproducción de Netflix.

El reconocimiento internacional llegó con su interpretación de Ramón Arellano Félix, el menor de la familia Arellano Félix en la serie ‘Narcos: México’ (2018-2021). En esta producción, compartió créditos con figuras como Diego Luna y Alejandro Edda.