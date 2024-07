¿Qué le dijo Paco Stanley a Mario Bezares antes de morir? La fuerte revelación del conductor en LCDLFM

La relación que Mario Bezares tuvo con Paco Stanley La casa de los famosos México.

Bezares , quien durante mucho tiempo fue ligado al asesinato de su jefe ocurrido en 1999, abrió su corazón y reveló cuáles fueron las palabras que Paco Stanley le dijo antes de morir, justo cuando se disponía a salir del restaurante El charco de las ranas donde ocurrió el atentado.

El sangriento homicidio de Paco Stanley, quien murió luego de ser acribillado a balazos la mañana de un 7 de junio, volvió a acaparar la atención de los internautas debido, sobre todo, a la serie de Amazon ¿Quién lo mató? , en donde también la figura de Mario Bezares salió a relucir a pesar de las críticas del comediante.

¿CUÁL FUE LA ÚLTIMA CONVERSACIÓN ENTRE MARIO BEZARES Y PACO STANLEY?

Durante una charla que tuvo con varios de sus compañeros en La casa de los famosos México, Mario Bezares reveló algunos detalles inéditos de la última conversación que sostuvo con Paco Stanley y qué le dijo el presentador de televisión antes de su muerte.

“Cuando yo salgo del baño oigo las detonaciones, me oculto, me vuelvo a asomar y no los veo”

A decir de “Mayito”, Paco Stanley lo “rebautizó" justo antes de salir del restaurante El charco de las ranas: “Te espero ahí afuera, sorondongo”, aseguró el comediante que su entonces jefe le dijo cuando iba camino al baño.

” '¿Y cómo te voy a decir ahora? Sorondongo’. Fue lo último que yo hablé con él”, reveló Bezares. Minutos después, quien fuera “patiño” de Paco Stanley en sus programas escuchó las detonaciones; luego, su asistente le confirmó la mala noticia:

“Cuando yo salgo del baño oigo las detonaciones, me oculto, me vuelvo a asomar y no los veo. Llega mi asistente y él me dice que acababan de matar a Paco”, contó Mario Bezares, quien no quiso dar el nombre del presunto asesino a pesar de que sí aceptó que tiene a un sospechoso en mente.