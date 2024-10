Qué es de ‘El Padre Choco’, el sacerdote que Christian Nodal había elegido para casarse con Cazzu

Cazzu por fin habló sobre la polémica relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar solo para desmentir las declaraciones que la hija de Pepe Aguilar dijo sobre que ella estaba enterada sobre su amorío.

Fue durante una charla con la cadena argentina Luzu TV en donde la rapera rompió el silencio y reveló su verdad: “Yo viví una situación hace unos meses de una separación bastante como conflictiva y muy pública que se tornó (…) Se puso en duda mi integridad como persona. Se dijo hace poco que yo tenía conocimiento desde hace mucho tiempo de la relación de estas dos personas y que yo estaba en pleno conocimiento. (…) Es mentira”.

Esto deja claro que la ex novia de Nodal está enterada de lo que ocurre alrededor de lo que pasa entre la pareja, sobre todo después de la profunda relación que mantuvo con el cantante de “Dime cómo quieres”.

Recordemos que la rapera argentina estuvo a punto de llegar al altar con el mexicano, por lo que es difícil que ella haya permitido un romance con Ángela cuando estaba totalmente enamorada de él.

Al menos así lo había dicho un sacerdote guatemalteco, quien en 2022 reveló que Nodal le había pedido que lo casara con Cazzu, aunque al final esto no ocurrió.

“Me dijo con tono jocoso: ‘si algún día me caso, va a ser aquí y me casa el padre Choco’… Se despidieron de mí con un abrazo. Salieron con un rosario al cuello que les regalé, mientras les decía con sinceridad: recuerden que en Antigua tienen un amigo cura”, contó Luis Castillo, más conocido como Padre Choco, en una publicación que después eliminó. De hecho, parece que eliminó cualquier rastro de él, pues ya no aparece en redes.

Si bien en aquellos días los fans no creían en las palabras de Nodal, debido a que había dicho lo mismo sobre Belinda, el cantante de regional mexicano al fin cumplió su sueño de iniciar un matrimonio con Ángela Aguilar, con quien se casó en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, en Morelos.