¿Por qué Maripily Rivera y Patricia Corcino no se soportan en LCDLF 4? Conoce los detalles de esta rivalidad

Maripily Rivera y Patricia Corcino protagonizaron un áspero encontronazo durante la Gala de Posicionamientos de La casa de los famosos 4 en donde se dijeron sus verdades y hasta algo más, ¿por qué se odian?

Desde que entraron al reality show, el fuerte carácter que tienen tanto Maripily Rivera como Patricia Corcino salió a relucir desde el primer minuto de convivencia; su relación llegó a ser tan áspera, que en la actualidad ambas son conocidas como “el huracán” y “el terremoto” boricuas.

¿Pero por qué Maripily Rivera y Patricia Corcino no pueden ni verse en La casa de los famosos 4? En la Gala de Posicionamientos de este lunes, fuimos testigos de algunos impactantes cruces de declaraciones que podrían arrojar más luz para explicar esta sonada rivalidad.

MARIPILY RIVERA Y PATRICIA CORCINO: UNA RIVALIDAD AÑEJA

Desde que arrancó La casa de los famosos 4 , fue evidente que Marypily Rivera y Patricia Corcino no se llevaban muy bien; de hecho, con el paso de los días la rivalidad entre las boricuas se fue acentuando más y, ahora, ¡no se soportan pero para nada!

“Aquí hablas lindo, pero en la casa te comportas como una mujer vulgar, sin valores, cafre”

Es indudable que las famosas tienen formas muy diferentes de ver la vida y, además, los señalamientos mutuos de “groserías” y traiciones han formado parte de su discurso desde hace varias semanas, como bien se vio en la Gala de Posicionamientos más reciente:

“No me voy a acostumbrar a una mala educación de tu parte”, le dijo Patricia, contundente, a su compañera; poco después, aseguró que ella no es la única que no la quiere ver: “Ciertos habitantes se cohíben de pasar por los rincones de la casa simplemente por evitar tener un encuentro con tu persona”, arremetió.

Maripily Rivera , como era de esperarse, no se quedó callada y tronó contra su compatriota ante la mirada de todos los inquilinos: “Aquí hablas lindo, pero en la casa te comportas como una mujer vulgar, sin valores, cafre, gritando, hablando, aquí no tienes las palabras bonitas de convivencia”, le dijo a Patricia.

De igual forma, Maripily fue más allá y señaló a Patricia de ser cómplice de Lupillo Rivera y de idear con él todo tipo de estrategias para afectar a los demás: “Puerto Rico sabe la clase de persona que eres”, concluyó Rivera.

