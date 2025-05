Poncho de Nigris le lanzó un agrio reclamo a Angélica Vale luego de que ella le dijera stripper: ‘Despectivo’

A mediados de mayo; es decir, hace casi dos semanas, Poncho de Nigris reveló en uno de los episodios de “Secretos de Parejas” que sí tuvo unos arrumacos bastante coquetos con Angélica Vale e incluso existió la posibilidad de una relación; sin embargo, esto no pudo ser por culpa de Angélica María, la mamá de la actriz.

Vale, quien en este momento brilla en Las Estrellas como conductora del programa “Juego de Voces” , no tardó en reaccionar a esta bomba y desmintió la versión del influencer regio con una frase que dejó a más de una persona con la boca abierta: “A mí sí me dio cosita andar con un güey de ‘Sólo para mujeres’ ”... ¡esto, claro, le dolió a De Nigris y esto fue lo que respondió!

En una entrevista reciente con el programa “De primera mano”, Poncho de Nigris sostuvo lo que dijo en el episodio de “Secretos de Parejas” ante su esposa Marcela Mistral pero dejó algo claro: él nunca dijo que fuera novio de Angélica Vale como algunos medios lo manejaron ya que sólo hubo un coqueteo entre ellos.

“Yo nunca dije que anduvimos, quién fue el que inventó que anduvimos, digo que nos besamos. Me la encontré una vez y nos dimos unos besos, unos arrumacos y salimos, era algo bonito”, detalló.

‘Cuando nos besamos, no parecía’ #PonchoDeNigris REACCIONA a declaraciones de #AngélicaVale tras revelar que NO tuvo una relación con él por ser parte de ‘Solo para mujeres’ #DePrimeraMano👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: : https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/zxDcmxWIdN — De Primera Mano (@deprimeramano) May 26, 2025

Por otro lado, Poncho de Nigris se lamentó de que Angélica Vale dijera que lo bateó por ser stripper y trabajar en “Sólo para mujeres” ya que consideró que la actriz y conductora sí fue despectiva con sus palabras.

“Me pareció muy despectivo los comentarios que hizo con respecto a los stripper de ‘Sólo para mujeres’, eso de ‘cosita’ se me hizo bien raro, cuando nos estábamos dando los besones no parecía (…) nunca he sido stripper, nos contrataron para ‘Sólo para mujeres’ y hacíamos el papel de unos strippers y bailábamos en teatros, en grandes escenarios… gracias a Dios me fue muy bien, me convertí en empresario y en creador de contenido”, consideró el regio.

Como ves, Poncho de Nigris no se siente avergonzado de su pasado en el show “Sólo para mujeres” ya que gracias a eso logró tener proyección en el mundo del entretenimiento en México... en cuanto a Angélica Vale, sólo tuvo un deseo para ella en esta nueva etapa de su vida.

“Le mando todo mi respeto y cariño. No quiero entrar en polémicas, simplemente era un secreto que tenía por ahí”, concluyó.

¿Qué se sabe de la supuesta relación entre Poncho de Nigris y Angélica Vale?

En el capítulo de “Secretos de Parejas” que tanto furor causó entre los internautas, Poncho de Nigris le contó a sus compañeros que tuvo una breve aventura con Angélica Vale en la época de la telenovela “La fea más bella” que no logró avanzar más por culpa de Angélica María, la mamá de la actriz.

“Yo siempre fui fan de Angélica Vale. Y una vez nos encontramos en un lugar, nos dimos muchos besos (…) de repente ya la mamá no la dejó seguir saliendo conmigo porque dijo que yo era un desmadre”, recordó.