Poncho de Nigris lanzó a su hijo como cantante y las redes no lo perdonaron: ‘Explotador’

Poncho de Nigris Güero loco, la canción de rap con la que su hijo Ponchito debutará como cantante.

¿Poncho de Nigris se podría convertir en el nuevo Luisito Rey? Los duros inicios en la música de Luis Miguel , quien comenzó a cantar a una edad muy temprana, fueron recordados por varios internautas quienes incluso le pidieron al influencer que no explotara a sus hijos.

Las polémicas ya son parte del día a día del empresario regiomontano, quien al parecer no parece preocupado por las críticas y, en lugar de borrar el video del adelanto de Güero loco, le dio una mayor promoción, ¿escucharás la canción debut de Ponchito?

TE RECOMENDAMOS:

ASÍ SUENA GÜERO LOCO, EL RAP DEBUT DE PONCHITO DE NIGRIS

A pesar de su corta edad, el hijo mayor de Poncho de Nigris se mostró dispuesto a abrirse camino en el mundo de la música urbana con una canción que tiene un contagioso ritmo de rap:

“Yo soy Ponchito y todos quieren ser como yo soy, desde morrito logrando lo que tú no, mira nomas este porte y tremendo flow”, se escucha en el fragmento de la canción compartida por Poncho de Nigris en sus redes sociales.

Las reacciones de los internautas que se pronunciaron tanto a favor como en contra pueden verse en el video publicado en la cuenta de Instagram de Poncho: “Bien por la letra, nada de groserías”, “Cómo se puede ser tan padrote desde tan pequeño????”, “Qué porquería de explotación infantil” y “Lucrando con tu hijo, no hayas de donde sacar dinero tú" fueron algunos de los comentarios.