El día que Juan Soler se tomó la ‘pastillita azul’ y las cosas no salieron como esperaba

Juan Soler, actor y conductor argentino, estuvo en el ojo del huracán hace unos meses luego de que fuera despedido del programa matutino “Sale el sol”, ¿la razón? Unos comentarios inapropiados que le hizo a su compañera Mónica Noguera en plena transmisión en vivo, lo que le generó críticas e incluso acusaciones de machismo.

No es la primera vez que Juan Soler se mete en polémicas por sus comentarios: de hecho, durante una entrevista el actor comentó que había tenido intimidad con una cabra, aunque después aclaró que sólo repitió lo que estaba escrito en el guión. Lo que sí es un hecho es que el actor disfruta de su vida sexual sin tabúes.

Para muestra, un botón: en una entrevista reciente, Juan Soler no tuvo empacho en contar sus experiencias tras tomarse por primera vez la “pastillita azul” y aseguró que los efectos no le agradaron del todo, ¿por qué?

JUAN SOLER SE ANIMA CON EL VIAGRA PERO LOS EFECTOS NO LE AGRADAN

Juan Soler tuvo una intensa actividad al participar en diversos eventos para promocionar la última serie donde actúa, llamada “Chavorrucos”, cuya primera temporada con sus ocho episodios ya está disponible en Amazon Prime Video. Fue en uno de esos eventos con medios de comunicación que declaró que ya había probado el viagra por mera curiosidad, pero la experiencia no le gustó.

“La probé una vez, me dolió muchísimo la cabeza, no me gustó, no me la pasé nada bien y realmente no la necesito. No estoy peleado con la química. Si la naturaleza te lo quita, la química te lo devuelve”, señaló Juan Soler ante los reporteros.

Al parecer, el conductor sufrió de los efectos secundarios de la “pastillita azul”, entre los que se encuentran infartos, acidez estomacal, latidos cardíacos irregulares, diarrea, hipertensión arterial y bochornos. Como ves, el viagra no está hecho para todo el mundo y, como en el caso de Juan Soler, los efectos secundarios pueden jugarnos una mala pasada.