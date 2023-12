Paulina Burrola sobre ruptura con Mauricio Ochmann: "íbamos en rumbos distintos”

Paulina Burrola decidió romper el silencio, abrir su corazón y confesar cómo se encuentra su relación con Mauricio Ochmann, luego de terminar su noviazgo que duró más de dos años.

En entrevista exclusiva con CARAS, la famosa celebridad cuenta que su relación amorosa con el protagonista de películas de terminó por mutuo acuerdo, tras conversar juntos y ver que sus vidas iban en direcciones distintas.

Fue hace poco más de ocho años cuando Paulina llegó a la Ciudad de México para consolidar su carrera como modelo. Hoy día, se ha diversificado incursionando en diversas áreas del ámbito artístico, sin embargo y más allá de amar su carrera y trabajo, asegura que, por sobre todas las cosas, su prioridad siempre será su libertad y felicidad. “En ocasiones, me centré tanto en mi trabajo y en mi vida social, que me olvidé de mí… y claro que quiero seguir disfrutando de mi familia, de mis amigos y de mi trabajo, sin embargo, hoy mi prioridad es mi crecimiento personal, pues es lo que me ha hecho ser más fiel a mí”.

Recientemente y luego de más de dos años de relación, se dio a conocer la noticia del término de su noviazgo con el actor Mauricio Ochmann. Al respecto, Paulina se confiesa. “Creo que todos como seres humanos vamos evolucionando, y tanto Mau como yo somos personas que constantemente trabajamos en nuestro crecimiento. Si algo platicamos desde que nos conocimos, fue la importancia de ser sinceros y libres con las decisiones que tomamos. Un día nos sentamos a analizar los caminos que estábamos tomando y, con todo el cariño que nos tenemos, nos dimos cuenta que íbamos en rumbos distintos” , asegura mostrándose plena ante la decisión que tomaron juntos.

