Paul Stanley se casó por bienes separados: ¡entérate de la razón!

El 24 de diciembre, en la intimidad de su hogar y rodeados sólo de familiares. Así fue la boda por civil de Paul Stanley y Joely Bernat, quienes ya caminan por los pasillos de Televisa como marido y mujer.

La pareja, a su salida del canal, reveló ante los medios que los esperaban afuera algunos detalles de su enlace, entre ellos, la emoción que sintieron al momento de sellar su amor ante las leyes mexicanas. “Estábamos muy contentos, todavía no lo creemos. Ya teníamos rato planeándolo, entonces engañamos a nuestras familias para que fuera una sorpresa”, contó el presentador del programa Hoy.

Por su parte, su guapa esposa, la modelo y animadora Joely Bernat, dijo que fue una ceremonia “pequeño, pero perfecta para nosotros, en mi época favorita, la Navidad”. A ella, quien la acompañó mientras se vestía para la ocasión fue su progenitor, quien viajó desde Nueva York, donde reside. “Mi mamá me ayudó a arreglarme porque es peluquera y cosmetóloga”.

A Paul, uno de los momentos más especiales fue cuando su madre se le acercó a comentarle un mensaje muy emotivo. “Me dijo que mi papá se hubiera sentido muy orgulloso de mí, eso me movió”.

Y aunque el hijo de Paco Stanley tiene muchos famosos en su lista de afectos, ninguno estuvo presente. “Los amigos me llamaron porque no los invité, pero falta la boda por mi iglesia, lo que pasa es que me choca organizar eventos”.

Al preguntarle si se casaron por bienes separados, los artistas expresaron: “Sí, así firmamos”. Mientras que Paul acotó: “Pero de todas formas yo voy a estar con ella”. ¿La razón?, la ahora flamante esposa la dejó en claro: “Somos dos seres independientes y nada debe cambiar en nuestra relación”.