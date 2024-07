Patricio Cabezut defiende su inocencia y advierte que tiene pruebas para desmentir las acusaciones de su exesposa

En medio del difícil momento que atraviesa y el proceso legal que existe en su contra, Patricio Cabezut reapareció ante las cámaras para reiterar una vez más su inocencia, pues tal como ha argumentado desde el día uno, ninguno de los señalamientos de su exesposa son verídicos.

A través de un firme pronunciamiento, el conductor aseveró que cuenta con evidencia que contradice los dichos de su exesposa, quien en días pasados presentó un video que supuestamente delataría la actitud agresiva de Cabezut hacia sus hijas. No obstante, Patricio aseveró que esta grabación no figura siquiera en la carpeta de investigación, por lo que tiene contemplado hacerle frente a estos ataques con un movimiento contundente.

Patricio Cabezut arremetió contra supuestas pruebas de violencia doméstica

En una conversación con “Sale el Sol”, el conductor de televisión condenó que Aurea Zapata, con quien mantiene una contienda legal actualmente, siga insistiendo en su afán por hacerlo ver como una persona violenta y aseguró que todo se trata de una venganza porque los procesos no la están favoreciendo.

“El resultado de la última audiencia no les agradó y esa es la forma en la que esta persona responde; violentando a dos menores, poniendo un video casero que no tiene ninguna validez”, expresó, siendo puntual en que estas pruebas no están incluidas en el caso.

Así le hará frente a esta presunta difamación

Además de insistir en que no es culpable de nada de lo que se le acusa, Cabezut apuntó que no se quedará con los brazos cruzados, pues piensa seguir la estrategia de su ex y mostrar aparente evidencia en televisión. No obstante, aclaró que este movimiento únicamente está motivado en sus intenciones de dar contexto detrás de las imágenes, sobre todo porque es consciente de que habrá a quienes les parezca inadecuada la forma con la que llegó a reprender a sus hijas.

“Habrá familias en México a las que les parezca inadecuado poner límites a menores, pero esa explicación la voy a dar a detalle la próxima semana. Esto porque me parece prudente hacerlo y porque el público se lo merece, pero lo más importante, es demostrar con documentos y con mis abogados presentes, todas las falsedades que se dijeron”, advirtió.