Pati Chapoy habla de la acusación contra Sergio Mayer por maltrato hacia Bárbara Mori: “Era penoso”

En una entrevista de julio de 2020, Bárbara Mori abrió su corazón con Marimar Vega para contarle la verdadera razón por la que se separó de Sergio Mayer, con quien tuvo a su hijo Sergio Mayer Mori.

Un fragmento de esa charla de una hora se ha viralizado ahora que Mayer está en La casa de los famosos México rodeado de polémicas por su carácter que algunos califican de liderazgo pero otros aseguran que es manipulación.

Bárbara Mori contó a Marima que su relación con Mayer estuvo marcada por las carencias emocionales que arrastraba desde que era una niña, ya que su padre era violento.

“Creces creyendo que no mereces nada, que no vales nada, que no mereces ni el cuidado de ti, entonces te empiezas a relacionar con gente que te hace daño, que te lastima, que te abusa. Empiezas a lastimarte, y todas son decisiones... las decisiones eran tomadas desde el miedo, desde la inseguridad porque yo no valgo la pena´".

En ese sentido, la relación con Mayer, cuenta Mori, la hizo muy infeliz.

“Viví bajo sus órdenes, digámoslo de alguna forma; Sergio tiene una personalidad muy así, entonces yo era una niña, totalmente falta de amor, completamente insegura de mí misma, yo crecí en un entorno en el que digamos que pensé que mi mamá no me quería y por eso me dejó y que mi papá no me quería y por eso me pegaba”.

El video hizo eco en Pati Chapoy, quien recordó algunos pasajes en los que Mayer explotaba en contra de Bárbara y de los que la periodista fue testigo.

En su programa Ventaneando, Chapoy dijo que mientras trabajaron en Azteca, ella vio cómo Mayer se desquitaba con Bárbara cuando algo no salía de acuerdo con sus planes. “Era algo muy penoso”, calificó la periodista, quien terminó su comentario aclarando que eso sucedió hace años (Mori trabajó en Azteca en 1998) y que Mayer pudo haber cambiado por lo que su relación con Issabela Camil es armoniosa.

