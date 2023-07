Sergio Mayer no puede más y se suelta a llorar en LCDLFM

Sergio Mayer rompe en llanto bajo la lluvia en LCDLFM.

Integrantes de La Casa de los Famosos México salieron al jardín a saltar, jugar y aventarse a la alberca como si fueran niños en medio de la torrencial lluvia que cayó ayer por la noche en varias partes de la CDMX y área metropolitana.

Sergio Mayer , quien ha tenido varias rencillas con varios integrantes de la casa como con Bárbara Torres, se puso nostálgico, estiró los brazos y comenzó a gritar: “Gracias, gracias”. En tanto, Wendy Guevara, Nicola Porcella y Emilio Osorio se aventaron a la alberca.

Luego de que sus compañeros se metieron a la casa, el exGaribaldi se quedó solo dentro la alberca, disfrutando de la lluvia... ¡se puso melancólico y rompió en llanto!

Después, el actor se fue a bañar y fue ahí donde se topó en la regaderas con Poncho De Nigris quien le dijo: “Te vi llorar, ¿te acordaste de tu familia?"; el exdiputado le confesó a su amigo que además de recordar a su familia, la realidad es que lloró por que a sus casi 60 años nunca se había divertido tanto.

“Tengo casi 60 años y nunca había hecho algo así... ¡Disfrutar, cabr...!”.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Sergio Mayer llora en LCDLFM, pues cuando estuvo nominado junto a Sofía Rivera Torres y Poncho de Nigris también se quebró ante las cámaras.

“No saben lo bonito que es como hombre, porque a mí me educaron… En mi generación nos educaron que los hombres no deben llorar, así nos educaron y crecí con cuatro hombres, pero es tan hermoso llorar de amor, tan hermoso llorar con emoción, no nada más se llora por tristeza, cuando quieran llorar, lloren. A mí me cuesta mucho trabajo”, dijo en aquél momento.