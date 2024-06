¡Otra demanda para Kalimba! La madre de su hija Mica arremete legalmente contra el cantante

Sin duda este año ha sido uno de los más duros para Kalimba, no sólo por el delicado proceso legal que actualmente enfrenta -luego de que en abril pasado fue vinculado a proceso por el presunto delito de abuso sexual en contra de Melissa Galindo-; esta vez es Athenas, la madre de su hijo Mica, quien ha interpuesto una nueva demanda en su contra por la pensión alimenticia del menor de casi siete años que procrearon juntos.

La demanda fue interpuesta el 7 de mayo, y de acuerdo con una fuente cercana al caso, que pidió a TVyNovelas reservar su identidad por temor a represalias, en estos siete años que va a cumplir el niño, el cantante ha sido un padre ausente y de “contentillo”, completamente diferente a la imagen de buen padre que proyecta ante las cámaras, por eso Athenas ya se cansó de la situación y decidió ponerle un alto.

¿Qué motivó a Athenas a proceder legalmente contra Kalimba?

Realmente ella no había querido hacer nada y se había mantenido al margen, pero él es de contentillo y se ha negado a darle dinero para el niño, incluso para la colegiatura, y ella ya se cansó, primero quiso llegar a un acuerdo con él como adultos y no se pudo, ahora lo único que quiere es que él no siga violentándola a ella y a su hijo económica y emocionalmente.

Entonces, ¿no cumple con la pensión?

Él deposita siempre porque no es tonto y porque ya tiene una demanda previa de pensión alimenticia con su hija Aitana, él no va a dejar de dar porque sabe perfectamente que se puede ir a la cárcel, entonces siempre ha dado, pero es muy poco, y lo que ella (Athenas) demanda es lo justo, porque ella paga su renta, los viajes del niño, ropa… y con lo que él (Kalimba) le da sólo le alcanza para el super y nada más.

¿Cómo es Kalimba con el niño?

Realmente siempre ha sido un padre ausente, en pandemia se desapareció y no lo vieron en casi dos años.

Entonces, en lo que va de este año, ¿el cantante no ha visto a su hijo?

Así es, no lo han visto desde enero, sé que Athenas habló con él para para pedirle dinero para la nueva colegiatura, que eran como dos mil 500 pesos, y él le dijo que no, y hace poco él le llamó para pedirle si podía llevarse al niño a una de sus presentaciones, ya sabes, para presumir que es un buen padre, pero ella no accedió porque no confía en él.

“No le quiere dar el pasaporte del niño”

¿A qué te refieres?

A que cuando él se lo lleva lo deja en todos lados, con el poli, con el encargado del baño, con la bailarina número cuatro, hasta en la alberca lo deja solo, y ella, obviamente, se preocupa. De hecho, le ha propuesto que contrate una nana para que le ayude a cuidarlo, pero él no ha accedido. Él ha dicho que ella no se lo deja ver, pero eso es mentira, incluso sé que el niño, desde el año pasado tiene celular, y si quisiera comunicarse con él lo haría y ni siquiera tendría que hablar con Athenas, pero tampoco lo hace, así que pretextos hay muchos.

La siguiente audiencia de Kalimba se celebrará en seis meses. Medios y Media/Getty Images

El niño, ¿cómo está?

Él está bien, gracias a Dios no le duele todo esto precisamente porque su padre siempre ha estado ausente, pero ella ya quiere arreglar esto de una vez por todas, porque además esta juntando dinero para llevar a su hijo a Disney y simplemente no puede.

¿Por qué?

Porque él no le quiere dar el pasaporte del niño, entonces no lo ha podido sacar del país en estos casi siete años, de alguna forma para Kalimba es su forma de controlarlos.