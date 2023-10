¡Noelia tacha de groseras a las Kabah y JNS!

Una verdadera pesadilla fue la que vivió la cantante Noelia durante su reciente participación en un concierto de los 90s Pop Tour, pues algunas de sus compañeras la trataron mal durante los ensayos.

Fue durante su visita al foro del programa De primera mano que la intérprete explotó en contra de las cantantes de Kabah y JNS, quienes la ignoraron y le pusieron malas caras apenas llegó. Según dijo, les incomodó que Noelia llevara un equipo de seguridad, ya que la tacharon de arrogante.

“Miran bien feo y te avientan una energía... yo soy hipersensible, yo lo sentí y yo de ‘¿qué le pasa?’. Se me cruzó en el ensayo, la de pelo corto, me miró fatal”, expresó, refiriéndose, en específico, a Federica Quijano.

Pero las chicas de JNS también llevaron lo suyo en la entrevista que le hizo Gustavo Adolfo Infante. “Las de JNS es lo que les estoy diciendo, soy muy jóvenes, yo las vi chiquitas, como aglomeradas, tenía que pasar junto a ellas y les digo: ‘Hola’… pero no contestaron. Me dice mi marido: ‘Vuélvelas a saludar’, y yo: ‘Hola’, no contestan. La tercera vez me dicen ‘hola’, pero de mala manera”.

La puertorriqueña aseguró que, en cambio, Alessandra Rosaldo sí fue súper atenta y amable, y que además, desde siempre han tenido buena relación y hasta un tema le compuso a la esposa de Eugenio Derbez. A las mujeres de Garibaldi también les echó flores, así como a los integrantes del grupo Caló.