No dejaron viajar a Canadá a Yordi Rosado: “Perdí dinero” ¡VIDEO!

Con todo planificado y pagado desde hace semanas, boleto en mano y maletas listas, Yordi Rosado no pudo abordar el avión que lo llevaría a Vancouver, Canadá, debido nuevos requisitos solicitados por el gobierno canadiense para mexicanos que deseen ingresar al país, desde el 29 de febrero, que incluye el tener una visa ETA vigente.

“Perdí mucho dinero”, comentó el presentador de radio y televisión en un video que compartió en su canal de YouTube para informar sobre su experiencia de viaje con las nuevas normativas impuestas por el gobierno de Canadá.

“Yo volaba hoy a Vancouver, (Canadá) en la madrugada del 6 de marzo. Acababa de cambiar mi pasaporte porque se habían acabado las hojas y ya tenía ETA previamente. Volví a sacar una ETA más, el 28, un día antes de que hicieran los cambios el gobierno canadiense”, comenzó explicando Yordi, quien añadió que el viaje lo haría en compañía de varios amigos.

Rosado aseguró que él hizo la solicitud de su nueva visa, al mismo tiempo que dos amigos, pero la respuesta para él no llegó. “Como sé que es aleatorio y que no a todo el mundo le llega al mismo tiempo, me esperé. Dos días, tres días... Se acercaba el día de hoy, el día que viajaba (6 de marzo). Resulta que un día antes no había llegado la ETA”.

Ante la desesperación e incertidumbre, Yordi buscó hacer nuevas solicitudes, llamar a la embajada pero sólo le atendía una operadora y hasta acudió presencialmente a la sede diplomática pero no fue atendido.

Sin respuesta concreta, Yordi optó por irse al Aeropuerto de la Ciudad de México, con su antigua visa y su nueva solicitud, pero no pudo abordar el avión..

“No puedes volar si no tienes la ETA tramitada después del 29 de febrero. Perdí dinero de todo lo que había apartado en Canadá”, comentó.