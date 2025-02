‘Montse & Joe’ celebró su 25 aniversario sin Yolanda Andrade: el emotivo mensaje de Montserrat Oliver

“Montse & Joe” cumplió 25 años al aire con todo y las ausencias de Yolanda Andrade , quien a lo largo del 2024 y lo que va de este 2025 ha mantenido en una preocupación constante a sus fans debido a su delicado estado de salud que no la deja trabajar al 100 como ella quisiera.

Mucho tiempo se especuló con la posibilidad de que “Montse & Joe” finalizaría sus transmisiones al no contar con una de sus conductoras estelares; sin embargo, tanto Montserrat Oliver como todo el equipo de producción supieron sortear todos los obstáculos y, contra todo pronóstico, se llegó el 06 de febrero, un día muy especial para todo el equipo de Unicable.

¿CÓMO FUE EL 25 ANIVERSARIO DE “MONTSE & JOE”?

En esta ocasión, los 25 años del lanzamiento de “Montse & Joe” al aire tuvieron un sabor diferente debido a la dolorosa ausencia de Yolanda Andrade y, debido a ello, no hubo una fiesta grande como otras veces; sin embargo, el set fue decorado con una serie de detalles especiales.

Montserrat Oliver se mostró dispuesta a festejar este logro tan importante en su carrera de la única forma que ella sabe: ¡trabajando! La conductora es toda una profesional y, por ello, no dudó en darle a este late show su toque personal.

Con un foro de “Montse & Joe” decorado con un enorme “2000" de fondo como un guiño al año en que este programa salió al aire por primera vez, Montserrat Oliver se tomó un tiempo para dedicarle unas sentidas palabras a su amiga Yolanda Andrade.

¿QUÉ MENSAJE LE DEDICÓ MONTSERRAT OLIVER A YOLANDA ANDRADE?

En cierto momento de la transmisión especial de “Montse & Joe” por su 25 aniversario, Montserrat Oliver no pudo evitar sentirse nostálgica al recordar todos los bellos momentos que pasó al lado de Andrade.

“Ojalá estuviera aquí Yolanda, pero sé que está de alma y de corazón”, expresó la conductora al tiempo que se mostró esperanzada de que muy pronto volverá a ver a su lado a su socia y amiga.

Por otro lado, “Montse” no dudó en sostener que, de no ser por la personalidad de Yolanda Andrade, su proyecto en Unicable habría sido seguramente un fracaso: “No habría sido ‘Montse y Joe’ si no hubiera sido por Yolanda Andrade, gracias a esa química tan hermosa y ese carácter que tiene tan creativo y tan único”, concluyó Oliver.

Como ves, aunque Yolanda Andrade todavía no se recupera muy bien del aneurisma cerebral que le fue diagnosticado en el 2023, sus fans y, sobre todo, Montserrat Oliver no pierden la esperanza de que pronto mejore.