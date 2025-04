¿Michelle Trachtenberg ocultaba su enfermedad? Las señales que preocupaban a sus fans

Revelaron la causa de muerte de Michelle Trachtenberg, la actriz de “ Gossip Girl” y “ Buffy, la cazavampiros ”, quien fue hallada sin vida en su departamento en Nueva York. Según los forenses, la famosa de 39 años falleció por complicaciones derivadas de la diabetes mellitus que padecía.

Desde que la policía llegó al complejo donde vivía la actriz estadounidense, se informó que no había indicios de delito, lo que confirmaría que su fallecimiento ocurrió de manera natural.

Aunque su familia pidió que no se le realizara una autopsia, la causa de muerte se determinó gracias al examen toxicológico realizado por la Oficina del Médico Forense de la Ciudad de Nueva York, el cual fue suficiente para llegar a esa conclusión.

¿Los fans sabían que algo andaba mal con Michelle Trachtenberg?

Michelle Trachtenberg era reservada al compartir detalles sobre su salud con sus seguidores. Durante sus últimos meses de vida, negó públicamente estar enferma, a pesar de que algunos usuarios notaron cambios en su apariencia física.

En una ocasión, una persona le preguntó directamente si estaba enferma, y ella respondió:

Michelle Trachtenberg preocupó a sus fans por su tremendo cambio de look. (Instagram @michelletrachtenberg)

“Explícame por qué me veo enferma. ¿Perdiste un calendario y no te diste cuenta de que no tengo 14 años? Tengo 38. Qué pena que hayas dejado un comentario así”.

Más adelante, trató de tranquilizar a sus fans con otra publicación en la que volvió a insistir en que estaba bien:

El post de Michelle Trachtenberg en Instagram. (Instagram)

“Últimamente, he recibido varios comentarios sobre mi apariencia. Nunca me he hecho cirugía plástica. Soy feliz y estoy sana. ¡Cuídense, detractores!”.

¿Quién fue Michelle Trachtenberg, actriz de Gossip Girl que murió hoy?

Michelle Trachtenberg fue una actriz estadounidense que saltó a la fama por su papel como Georgina Sparks en la exitosa serie Gossip Girl. También destacó por interpretar a Dawn Summers en Buffy, la cazavampiros.

Su carrera comenzó desde temprana edad, cuando participó en comerciales y posteriormente obtuvo papeles secundarios en series de Nickelodeon.

Aunque con el paso del tiempo su presencia en la industria se redujo, en 2023 emocionó a sus fans al anunciarse su regreso en el reinicio de Gossip Girl para la plataforma de streaming Max, donde retomó su icónico personaje.

NO TE PIERDAS: