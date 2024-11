Michelle Rodríguez revela cuáles son para ella las ventajas de tener una pareja más joven

Michelle Rodríguez contó, con el sentido del humor que la caracteriza, cuáles son las ventajas de salir con una persona más joven, lo que hizo reír y reflexionar a sus seguidores.

A través de su podcast ‘Casi 40’, el cual estrenó a principios de octubre de este año junto a Myr Ramírez y Caro Campos, la actriz y comediante reveló cuáles son los beneficios de salir con alguien menor, el verdadero “colágeno”

“Salir con alguien más joven tiene grandes ventajas, no sólo porque te enseñan de la tecnología, a usar el TikTok, a usar el WhatsApp, a usar la lavadora, tiene muchas, muchas grandes ventajas”, comenzó diciendo.

Sin embargo, la intérprete recordó que los jóvenes no conocen muchas de las palabras y términos que se usaban décadas atrás, por lo que hay que ser cuidadosos en cómo nos expresamos.

“Lo único que tienes que hacer es cuidar como hablas porque el otro día yo quise contarle del VHS que tengo 15 años y me dijo ‘hazte pa’ allá, no me lo vayas a pegar’, sí da muchísimo pendiente”, dijo entre risas de sus compañeras.

Michelle Rodríguez Instagram @michihart

“Salir con alguien más joven y que la ropa de los 90s se haya puesto de moda, tiene toda la onda del mundo por qué porque tú tienes la real, ellos andan buscando en las tiendas para ponerse y tú tienes unos unos zapatos de esos de bruja como cuadrados con tacón cuadrado horroroso que ya están hormados porque los traías a tus 19 (años)”.

“Salir con gente más joven tiene grandes ventajas porque te hace ser la persona más inteligente: ‘claro mi amor, quién lo mató, Paco Stanley, yo estaba, iba en la primaria, yo iba pasando en el ‘Charco de las Ranas’ cuando pasó. ¿Diego Boneta? n’ombre, el verdadero Luis Miguel yo te voy a contar”, añadió.

Michelle Rodríguez añadió que una pareja más joven siempre es buena idea porque te llena de energía y es verdad cuando dicen que es tu “colágeno”.

“Salir con gente más joven siempre llena de vitalidad, siempre te llena de energía y siempre te llena de colágeno, lo único que tienes que hacer es esparcirlo en la cara”, finalizó la famosa.

Hace unas semanas, Erika Buenfil llamó la atención al compartir su canción ‘Colágeno’, en la que también hace referencia a las mujeres maduras saliendo con hombres más jóvenes, demostrando que la edad es solo un número.

Casi 40 el podcast

En entrevista con People en Español, Michelle Rodríguez explicó que este podcast surgió de la necesidad de desmitificar los 40 años, pues a lo largo de toda nuestra vida nos metieron mucho miedo por llegar hasta esta edad, cuando en realidad es una etapa increíble de autodescubrimiento y autoconocimiento.

“Mi mayor preocupación es dejar un legado en este mundo con el que me sienta cómoda. Por eso [quiero] tener un registro de mis pensamientos, un registro de mi madurez, como lo es este podcast y hacer lo mejor que pueda para dejar un lugar más suavecito para las que siguen”, dijo Michelle Rodríguez a People en Español.