Hijo de Érika Buenfil le desaprueba la decoración de Navidad y la actriz la cambia: FOTO

Erika Buenfil, reconocida actriz de telenovelas como Marisol y Amores verdaderos, compartió este fin de semana una entrañable anécdota navideña a través de sus historias de Instagram, donde acumula más de 5 millones de seguidores.

El pasado sábado, Buenfil colocó un árbol de Navidad en su sala, optando por un diseño moderno y minimalista debido a que no pasará las fiestas en México. Sin embargo, la elección no fue del agrado de su hijo Nicolás. “Puse un árbol pequeño, flaco, uno moderno que compré. Pero a Nicolás no le gustó. Dijo: ‘Mamá, ese no es un árbol de Navidad’”, relató la actriz.

Ante la reacción de su hijo, la familia decidió colocar un segundo árbol al día siguiente. “Hoy estamos poniendo otro árbol de Navidad. La casa de los miles de árboles de Navidad”, bromeó Buenfil mientras compartía momentos de la decoración.

Juntos adornaron el nuevo árbol, destacando la tradición familiar de que Nicolás colocara la estrella en la punta. “Momentos inolvidables”, añadió emocionada.

La publicación de Buenfil fue recibida con cariño por sus seguidores, quienes aplaudieron la manera en que convirtió la situación en una experiencia especial junto a su hijo.