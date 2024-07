Mhoni Vidente predijo cuándo se casarán Ángela Aguilar y Christian Nodal: le posible fecha

Christian Nodal y Ángela Aguilar siguen siendo tema de conversación, incluso después de un mes desde que confirmaron su relación amorosa. Desde entonces, los rumores sobre si ya se casaron han inundado a la pareja, por lo que la hija de Pepe Aguilar, tuvo que salir a desmentirlo. Sin embargo, según Mhoni Vidente, ya huele a boda y hasta tiene una posible fecha.

¿Qué dijo Mhoni Vidente sobre la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Durante la transmisión de El Heraldo TV de este miércoles, la pitonisa cubana habló sobre la ruptura de Gabriel Soto e Irina Baeva, y también mencionó a Nodal y Ángela, revelando cuándo se casarán:

“Ya te dije que la próxima boda es el 14 de febrero de 2025”, sentenció Mhoni Vidente. Además, comentó que, si no es en el Día de San Valentín, entonces será en el cumpleaños de Nodal, es decir, el 11 de enero de 2025.

Si la tarotista acierta en esta romántica predicción, sería un gran día para Nodal, ya que al fin llegaría al altar con su amada. Recordemos que ni con Belinda ni con Cazzu pudo decir el “sí, quiero” frente a sus seres queridos.

Según la predicción de Mhoni, Ángela Aguilar no se embarazaría hasta después de la boda, así que no tendrían prisa por formar una familia. Ya han comenzado a hacerlo con su “perrhijo” llamado Chichí.

¿Cuánto cuesta el supuesto anillo de compromiso que Christian Nodal dio a Ángela Aguilar?

El anillo que Ángela Aguilar ha lucido en los últimos días ha generado revuelo entre los fans de la pareja, ya que se especula que podría ser un detalle que formalizaría su relación. Se dice que el costo de este anillo es de 3 millones de dólares, según el programa Chisme No Like.

Christian Nodal y Ángela Aguilar hicieron estallar las redes con su primer beso. X/@SomosLaTribuFM

Sin embargo, Ángela negó estar en planes de casarse y mucho menos de embarazarse. En una entrevista con una revista de circulación nacional, dijo: “La gente no tiene por qué saber mi verdad. Siento que, si la explico, me hace culpable de algo que ni siquiera hice. Por eso, muy pocas veces me defiendo, es más, creo que nunca me defiendo”. Y después agregó: “No me cases y no me embaraces todavía, por favor”.