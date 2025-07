‘Me tiene sin cuidado': Mhoni Vidente responde a Alessandra Rosaldo y embarra a Ángela Aguilar por este detalle

Mhoni Vidente continuó su enfrentamiento con Alessandra Rosaldo y le respondió contundentemente a las declaraciones de la actriz y compositora mexicana, quien aseguró que la astróloga estaba “obsesionada” con su esposo, Eugenio Derbez. No obstante, la pitonisa cubana afirmó que la vida de la pareja “le tiene sin cuidado”, aunque luego lanzó una broma que terminó por involucrar a Ángela Aguilar.

Durante la transmisión de su programa en El Heraldo de México este miércoles 9 de julio, Mhoni abordó directamente las declaraciones de Rosaldo y aclaró que ella solo hace predicciones, no está enamorada del actor:

“Yo platico de ti (Alessandra), de Eugenio, porque la gente quiere saber. A mí me tiene sin cuidado si estás con él”, recalcó.

Después, insistió en que supuestamente el actor de “CODA” (2021) ya tiene un romance con otra joven actriz: “(Pero) a mí me tiene sin cuidado, ni estoy obsesionada contigo. Yo te dejo ser, no tengo ningún problema y soy fan de su relación”, remató, con ironía.

¿Por qué Ángela Aguilar fue salpicada en el pleito?

La última frase de Mhoni Vidente —“Soy fan de su relación”— fue la misma que usó Ángela Aguilar antes de involucrarse sentimentalmente con Christian Nodal, quien en ese entonces estaba con Cazzu, madre de su hija Inti. La expresión le valió una ola de críticas en redes sociales, por lo que Mhoni la utilizó en tono sarcástico, burlándose de la situación y sugiriendo un supuesto triángulo amoroso mediático entre Derbez, Rosaldo y una ella misma.

La publicación que lo originó el meme “Fan de su relación”. INSTAGRAM

¿Cuál fue la predicción que hizo enfurecer a Alessandra Rosaldo?

Mhoni Vidente aprovechó los rumores de una supuesta crisis matrimonial entre Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo para lanzar una predicción explosiva. Aseguró que, supuestamente, la pareja está separada desde hace tres años, pero siguen viviendo juntos por compromiso y por su hija.

“Yo les voy a platicar la verdad (...) siguen viviendo juntos por compromiso que tienen entre ellos y, además, porque tienen una niña”, dijo en su programa de Unicable. Y añadió: “Recordemos que el amor no es para siempre. Es un intervalo”.

¿Están en crisis Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo?

Ambos han negado los rumores. Alessandra Rosaldo declaró en el programa Despierta América de Univision que todo es completamente falso. Aseguró que no es la primera vez que se enfrentan a este tipo de comentarios, pero que ahora ya no les afectan como antes. Aun así, pidió no alimentar rumores sobre temas delicados, ya que pueden dañar a personas y familias enteras.