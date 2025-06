Caramelo puso esta cara al enterarse de la muerte de Rubby Pérez y más de 200 en colapso de discoteca

Estar incomunicado durante meses antes de ganar La Casa de los Famosos All-Stars en Telemundo, provocaron que Carlos “Caramelo” Cruz no supiera de noticias que afectaron su natal República Dominicana.

Caramelo se convirtió en el primer dominicano en ganar el reality show. Así que durante sus primeras entrevistas en programas de Telemundo, lo pusieron al tanto de la noticia de la muerte de Rubby Pérez. Su rostro lo dijo todo.

“Mi tierra querida que tanto amo. Solidaridad para esas personas que perdieron familiar”, dijo Caramelo.

Recordó: “Hubo un día en el cual yo estaba sentado en el patio de la casa, y me llegó una canción de Rubby Pérez, y ahora que tú me dices eso, digo wow, pasó algo grande. No te miento, no sé por qué me llegó a la cabeza el nombre de Rubby Pérez”.

Caramelo envió un mensaje: “Mi tierra Dominicana que tanto amo, la llevo en mi corazón. Me lleno de tristeza con ustedes, los amo de verdad, saber que esto pasó me duele en el corazón”.

¿Qué pasó con Rubby Pérez?

Rubby Pérez fue rescatado con vida

El 8 de abril del 2025 quedará marcado en la historia de todos los dominicanos y seguidores de la música merengue. Esa noche pasó una verdadera tragedia que dejó más de 230 personas muertas y más de 150 heridos.

Entre los fallecidos está el cantante Rubby Pérez quien esa noche estaba amenizando la fiesta con su banda.

La hija del artista, Zulinka Pérez, reveló que está viva gracias a un milagro. La cantante, quien también estaba arriba del escenario cuando ocurrió la tragedia, reveló que su esposo la cubrió con su cuerpo y que momentos antes, su papá, Rubby Pérez, le dijo que cantará en otro micrófono, un hecho que la tiene hoy viva.