El hiriente comentario de Manelyk González contra los finalistas de La Casa de los Famosos All-Stars

Manelyk González lanzó fuertes críticas contra los finalistas de “ La Casa de los Famosos All-Stars 2025 ”, a quienes llamó “nadaqueverientos”, tras la sorpresiva eliminación de Alfredo Adame.

¿Qué dijo Manelyk González?

La polémica influencer, que se convirtió en la decimocuarta eliminada del reality show de Telemundo, compartió en redes sociales un tuit de Endemol con la imagen de los habitantes que permanecerán una semana más en la casa, y escribió:

“Alguien que sepa Photoshop que quite a los nadaqueverientos.”

Alguien que sepa Photoshop que quite a los nadaqueverientos 🥱 #LCDLFAllStars https://t.co/wGKoVhY8Tq — Manelyk 🎀 (@manelyk_oficial) May 27, 2025

Su comentario encendió un ir y venir de respuestas entre sus seguidores, quienes la apoyaron durante su estancia en el programa y quedaron sorprendidos por su salida. Algunos incluso compartieron sus propias versiones editadas de la imagen, dejando solo a los participantes que, según ellos, sí merecen estar en la final.

Muchos coincidieron en que los únicos finalistas válidos son Rey Grupero y Caramelo, mientras que otros optaron por Rosa o Dania. Sin embargo, también hubo quienes se burlaron de Manelyk por no aceptar su eliminación con madurez.

¡Alfredo Adame se enojó! ¿Qué le dijo a la producción tras su eliminación?

La influencer no fue la única en quejarse de la producción. Alfredo Adame, quien fue el último eliminado, también expresó su inconformidad y acusó al programa de complot .

Durante la postgala de eliminación, el conductor declaró:

“Parece que aquí se privilegian otras cosas, cuando yo pensaba que lo más válido era lo que aportaba para llegar a la final (...) Simplemente, me siento mal de haber contribuido a la farsa y al fraude que es este programa. No encuentro ninguna razón por la cual yo no deba estar en la final, y menos con todo lo que pasó.”

Alfredo Adame: “me siento mal de haber contribuido a esta FARSA Y A ESTE FRAUDE”



Booooommmmm 🫢



#LCDLFAllStars pic.twitter.com/SCg1wZ3ah2 — Pink🤍 (@pinkyskyfeed) May 27, 2025

A pesar de las críticas y la controversia, el reality entra en su semana final, y ahora será el público quien decida, con su voto, quién se convertirá en el ganador.

¿Quiénes son los finalistas de “La Casa de los Famosos All-Stars”?

Los seis participantes que llegaron a la gran final del reality son:

Dania

Paulo Quevedo

Rey Grupero

Rosa

Caramelo

Luca

Ahora, con las estrategias agotadas, es el momento decisivo: el público elegirá al ganador de esta contienda entre lo mejor de lo mejor con el voto final.

¿Cuándo es la final de “La Casa de los Famosos All-Stars 2025”?

El capítulo final de “ La Casa de los Famosos All-Stars 2025” se transmitirá el lunes 2 de junio a las 7:00 p.m./6C por Telemundo.

