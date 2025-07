Alejandra Guzmán: ¿Por qué decidió posponer el resto de su gira hasta 2026?

Recientemente la vimos en CDMX y parecía que todo iba perfecto con Alejandra Guzmán, pero la salud es primero y tras recomendaciones de sus médicos, decidió reprogramar el resto de su gira.

A través de un comunicado, Alejandra Guzmán dio a conocer que, debido a una intervención quirúrgica que se realizó tras su último concierto en Monterrey y por recomendación médica, la rockera pospone el resto de sus conciertos hasta el año 2026.

Hasta el momento se desconoce cuál es el estado de salud de la rockera.

“Por recomendaciones médicas y para priorizar mi salud, me he visto en la necesidad de reprogramar los conciertos agendas para 2025 al año 2026, debido a una intervención quirúrgica que me realicé tras el show de Monterrey el pasado viernes 18 de julio.

“Esta decisión no ha sido fácil de tomar, pero es necesaria para garantizar que cuando regrese a los escenarios, pueda hacerlo con la energía, entrega y calidad que ustedes merecen”.

Alejandra Guzmán anotó: “Estoy comprometida con mi recuperación y con volver más fuerte para brindarles el Brilla Tour que esperan y merecen”.

¿Qué pasará con los boletos adquiridos?

“Quiero expresar mi más sincero agradecimiento por su comprensión, paciencia y apoyo incondicional. Cada mensaje, cada muestra de cariño y cada aplauso me impulsan a seguir adelante”, dijo la cantante.

Sobre los boletos previamente adquiridos, seguirán siendo válidos para las nuevas fechas. Sin embargo, también estará disponible la opción de reembolso para quienes así lo deseen.

Las nuevas fechas de conciertos se anunciarán en breve por las redes sociales de Alejandra Guzmán.

“Gracias por caminar conmigo en cada paso de este viaje”, escribió Alejandra.