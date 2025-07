José Manuel Figueroa recomienda a Ninel Conde vivir sin botox y caras falsas; ella no se queda callada

Tras el anuncio de que Ninel Conde estará en La Casa de los Famosos México, su expareja, José Manuel Figueroa, no se contuvo y dio polémicas declaraciones a la prensa. Recordó su relación con Ninel y lanzó que él nunca fue feliz con ella, criticó su falta de detalles como un desayuno o una caricia sin regalo, y señaló:

“Siempre ha sido su lema […] más importante vivir una vida sin maquillaje, sin botox, sin falsedades, sin caras falsas. Que busque su felicidad” José Manuel Figueroa

Así, criticó no solo su actitud, pues dijo que no le preparaba ni el desayuno, sino también su apariencia.

Ninel Conde no se deja

La respuesta de Ninel Conde fue contundente. Como es su costumbre, de no dejarse de nadie, en un encuentro con la prensa, Ninel Conde contestó con firmeza:

“Hace cuánto tiempo yo coincidí con ese personaje (José Manuel Figueroa). ¿Se acuerdan?, ¿20 años? ¡Sigue hablando de mí! Si sigue hablando de mí es que algo habré hecho bien que no me supera, pero ese no es el caso, ese no es el tema”.

Veinte años y sigue hablando de mí. No me supera, pues algo bien hice…” Ninel Conde

¿Advierte que hablará de él en La Casa de los Famosos México?

La cantante calificó los comentarios de José Manuel como “violencia verbal”, y advirtió que manejará el tema con ayuda de sus abogados. No descartó hablar del asunto dentro del reality show, pero dejó claro que “por ahora” no vale la pena profundizar más.

“Llega a ser violencia también hacia la mujer, ¿no?” Ninel Conde

Ninel Conde se defiende en video

En el clip, compartido por varios medios de comunicación, Ninel Conde expresa que su ex no querría que ella se abriera: “Si yo hablara, lo que él me hacía, no le conviene”.

La “Bombón asesino” claramente prefiere reservar esos temas para cuando esté dentro de la casa: “Todo lo voy a platicar adentro si se da la oportunidad. Si alguien me hace la plática al respecto, lo voy a hacer. No es que vaya a ir con el estandarte de ahí no voy a hablar, no. Y bueno obviamente mis abogados se encargarán de monitorear todo eso”.

La controversia revive un romance que parecía enterrado hace veinte años, y ambos vuelven a estar bajo la lupa justo cuando Ninel se prepara para entrar al reality más caliente del verano.

No olvidemos que La Casa de los famosos es un juego de popularidad y en este juego, ya no es cuestión de amor o resentimiento: es estrategia y supervivencia mediática. Quien domine la narrativa, dominará la casa.