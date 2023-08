Al interior del restaurante donde Ryan Gosling ‘salvó' a Martha Higareda; conoce el sitio

Martha Higareda y sus declaraciones han sido fuente inagotable de memes en redes sociales, y al parecer una entrevista que tuvo recientemente con el actor Ryan Gosling durante la promoción de la película “Barbie” no hizo sino incrementar los memes sobre la actriz.

¿Ryan Gosling ya conocía a Martha Higareda ? Al parecer, así es... o eso dijo ella al recordar que alguna vez tuvo un breve encuentro en un restaurante de comida francesa con el actor de “Ken”, e incluso aseguró que él la salvó de caer luego de un tropezón. Obviamente, la cara de desconcierto del actor no pasó inadvertida para nadie, siendo fuente de toda clase de comentarios en redes sociales.

“Este es un momento muy importante para mí porque hace muchos muchos años hubo una situación que sucedió en un restaurante completamente casual. Un chico me agarra muy rápido ¡así! Me doy la vuelta ¡y eras tú!... (Ryan Gosling) Así que quería darte las gracias. Esto fue hace mil años, probablemente no te acuerdas, pero fue un momento memorable para mí”, agregó Martha Higareda ante un desconcertado pero amable Gosling , quien no negó pero tampoco confirmó la anécdota.

AL INTERIOR DEL RESTAURANTE DONDE SE CONOCIERON MARTHA HIGAREDA Y RYAN GOSLING, ¡CONÓCELO!

¿Pero en qué restaurante habrían coincidido Martha Higareda y Ryan Gosling, según la anécdota? Se trata de “La Poubelle”, un establecimiento ubicado en la zona de Franklin Village de la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, que está abierto desde 1969. El restaurante goza de mucha popularidad en la actualidad, y no es raro verlo lleno, sobre todo durante su “Hora feliz”.

Este restaurante se especializa en comida de bistró francés elaborada con productos orgánicos locales y de pequeñas granjas; por ello, no siempre están disponibles algunos de sus platillos, sobre todo los que tienen carne de res y pescado. Tiene un horario de martes a jueves, de las 17:30 hasta las 01:30 horas.

ESTO CUESTA COMER EN “LA POUBELLE”, EL RESTAURANT DE LA ANÉCDOTA DE MARTHA HIGAREDA

De acuerdo con sus redes sociales, “La Poubelle” no maneja reservaciones y atiende a sus clientes conforme van llegando. En un menú público, se pueden ver algunos de sus platillos, con precio en pesos mexicanos:

Ratatouille: 202 pesos

202 pesos Ensalada de ternera asada: 202 pesos

202 pesos Lomo de ternera: 371 pesos

371 pesos Hamburguesa Poubelle: 236 pesos

236 pesos Salmón a la plancha: 236 pesos

En cuanto a la carta de bebidas, el restaurante se especializa en vinos tintos y rosados de diferentes marcas y precios.