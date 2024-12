Maripily Rivera recordó con tristeza su duro problema de salud en respuesta a las mofas de Poncho de Nigris

A menos de dos meses de que salga al aire la quinta temporada de “La Casa de los Famoso All-Stars”, la ganadora de la anterior temporada, Maripily Rivera, volvió a México y reaccionó a las polémicas y fuertes declaraciones de Poncho de Nigris en su defensa de Wendy Guevara.

Desde el aeropuerto, la modelo y empresaria se defendió de las acusaciones y calificativos de Poncho de Nigris en relación a su físico y cuerpo. Maripily Rivera se vio obligada a hablar de nuevo sobre la dura enfermedad que padece desde el 2015.

Maripily Rivera recordó la enfermedad que padece

En medio de la polémica con con Poncho de Nigris donde el actor y presentador aseguró que su amiga Wendy Guevara le podría ganar en “La Casa de los Famoso All-Stars” a Maripily Rivera, pese a tener “cara de hombre”.

Ante estas declaraciones, Maripily Rivera volvió a hablar sobre el duro problema de salud que la aqueja, la tiroides.

“Yo lo puedo demandar a él (Poncho de Negris) porque él me está difamando. Él me tiene que demostrar que en una corte que yo me inyecto testosterona, además, yo tengo un problema de la tiroides y por eso, a veces, mi voz la tengo que esforzar mucho porque tengo este problema de salud. Es muy triste que él se mofe así y diga eso. ¡No es un caballero!”, aseguró la modelo y actriz.

Maripily Rivera desconoció como hombre mexicano a Poncho de Nigris

La modelo se mostró muy ofendida por las declaraciones de Poncho de Nigris, pero, dejó ver su descontento, desilución y tristeza debido por los dichos del amigo de Wendy Guevara y dejo ver que no es un digno representante del hombre mexicano.

La modelo trató de “parásito” Poncho de Nigris y aseguró que así no son los hombres de México. Para Maripily Rivera, el presentador no es un representante de los hombres y caballeros mexicanos.