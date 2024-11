¿Maripily Rivera estará en La Casa de los Famosos All-stars? ¡Entérate qué dijo!

Maripily Rivera, ganadora de La Casa de los Famosos 4, reveló si formará parte de la edición All-Stars y reveló a quién le gustaría ver nuevamente en la casa.

En una entrevista para el diario El Vocero, la empresaria puertorriqueña anunció que no formará parte del All-stars, al menos no como concursante.

“Es una plataforma muy buena que se la recomiendo a los demás, pero esta que está aquí por lo menos no va a participar en el All-stars”, declaró la famosa.

“A lo mejor me pueden ver como animando, de panelista, que es lo que en realidad yo entiendo que estoy preparada, pero no (como concursante). Se van a quedar con las ganas”, añadió.

El ‘Huracán boricua’, como es conocida, señaló que le gustaría que Lupillo Rivera participara en esta edición para que pudiera limpiar su imagen, pues el “personaje” que mostró en su temporada, en la que por cierto llegó al tercer lugar, la decepcionó.

“Me gustaría un Lupillo (Rivera) porque yo entiendo que Lupillo en La casa se mostró de una manera que no era y el entrar este año sería bueno de que él demostrara el ser humano y el cantante, no la persona tan fea como se comportó porque yo entiendo que más allá de ese personaje que él quiso de hacerse el más estratégico, que no lo era, este es el momento de él de poder volver a entrar y limpiar esa imagen y ese mal sabor que se quedó la gente”, dijo Maripily Rivera.

Maripily Rivera Instagram @maripilyoficial

Lupillo Rivera habla de Maripily Rivera tras La Casa de los Famosos

En mayo de este año, Lupillo Rivera dio una entrevista al programa Despierta América, en donde se le cuestionó si pensaba tomar acciones legales en contra de Maripily Rivera, lo cual él negó.

“No una acción legal. Yo creo que uno cuando entra a La casa hay cosas que se van a decir pero siempre y cuando sean verdades, no sean inventadas. Hubo una posición donde sí estuvieron muy incorrectos las tres personas de lo que inventaron allá adentro, entonces nosotros estamos hablando con un equipo legal ahorita para ver qué podemos tomar de esa acción”, dijo el cantante.

“La verdad se dijeron muchas cosas. Pero yo estoy muy tranquilo con mi conciencia”, añadió.

Lupillo Rivera Instagram @lupilloriveraofficial

Daniella Navarro tampoco formará parte de All-stars

La actriz venezolana Daniella Navarro fue una de las concursantes más polémicas de LCDLF, sin embargo, le dijo a People en Español que no planea volver a esta nueva edición, pues está concentrada en su familia.

“Creo que mi prioridad es mi familia, mi hogar, mi hija”, declaró la intérprete quien se acaba de casar por el civil con Jorge Campillo, piloto y presidente de una compañía de vuelos privados.