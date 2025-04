Marie Clarie Harp habló del alarmante síntoma que la hizo pensar en el cáncer: ‘Me empezó a doler’

Este fin de semana, la personalidad de televisión publicó una sorpresiva revelación a través de TikTok que no tardó en viralizarse ya que en la grabación detalló los momentos de tensión que vivió cuando pensó que tenía cáncer de mama debido a la aparición de un bulto extraño.

La importancia de autoexplorarse a diario, así como la gran enseñanza que este episodio le dejó acerca de su propia fortaleza, fueron algunos de los temas que Marie Clarie Harp tocó en este video viral que de inmediato se colocó entre las principales tendencias de la farándula: ¡entérate!

¿Qué dijo Marie Clarie Harp de su sospecha de cáncer de mama?

Marie Clarie Harp se sinceró con sus seguidores y les reveló que todo comenzó cuando, al bañarse, detectó una bolita extraña en la axila cerca de su seno, señal que de inmediato despertó un cúmulo de emociones en ella que fueron de la confusión a la alarma.

“Ayer cuando me estaba bañando de repente toqué una bolita... me voy a la axila y no me la estaba imaginando: ahí estaba. Entiendo que hay nodulitos de grasa, bolitas que nosotras tenemos, que es normal... pero cuando ya tienes 32 años y últimamente no te haces un ecomamario y de repente te tocas eso, empieza a volar tu mente”, reconoció Harp.

@marieclaireoficial Una experiencia que me recuerda que soy fuerte, valiente y hermosa. Y sobre todo, que SIEMPRE lo fuí. Espero que nadie esté pasando por esta guerra que solo nuestra mente, puede cambiar. ♬ sonido original - marieclaireoficial

La presentadora aceptó que, aunque en ese momento no sentía dolor, el pánico se apoderó de ella de una forma tan intensa que la ansiedad se hizo presente con síntomas nuevos para ella que la asustaron aún más.

“La mente es tan loca que no me dolía el seno y me empezó a doler (…) me dieron ganas de vomitar, se me empezó a apagar este ojo y como a... empecé a sentir cómo la ansiedad se iba apoderando de mí”, reconoció.

Al final, Marie Clarie Harp acudió con un médico que le confirmó tras realizarle una serie de análisis que no tenía cáncer como ella pensaba sino que se trataba, en efecto, de una pequeña bola de grasa; sin embargo, el episodio le dejó una lección que ella no dudó en compartir con sus fans.

“Yo salí de ahí tan agradecida y con la promesa de que no voy a permitir que nunca nadie interfiera en lo que soy (...) esto es una lección para recordarme que todos los seres humanos son susceptibles a un cambio drástico en la vida y lo que está pasando ahorita es lo único que podemos palpar y proteger: amen a su familia, a sus amigos, pero sobre todo ámense ustedes”, concluyó.

¿Qué otros signos en tu cuerpo podrían indicar cáncer de mama además de los bultos?

Si bien la detección de bultos extraños en la axila o los senos como le pasó a Marie Clarie Harp podría ser indicativo de cáncer de mama, hay otras señales en tu cuerpo a las que les debes prestar atención en tu autoexploración diaria.

De acuerdo con el sitio web de la American Cancer Society, si detectas alguno de estos signos anormales debes acudir con un médico especialista de inmediato: