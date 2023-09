¿Maribel Guardia ha cantado en fiestas narco? Esta es la respuesta de la cantante

Con una carrera sólida en los palenques, Maribel Guardia revela sí ha cantado en fiestas privadas

Tras declararse team Aracely Arámbula en la polémica entre “La Chule” y Luis Miguel, Maribel Guardia rompió el silencio sobre el tema de las fiestas narco y respondió sí ha tenido que cantar en presentaciones de grupos criminales, en un reciente encuentro con la prensa.

“Mi marido no me deja cantar, por ejemplo, en casas o en lugares, fiestas; nunca he cantado más que en palenques, jaripeos, rodeos, pero sí el mundo del narco está muy cercano a todo esto y a los hombres les toca más difícil”, compartió la también actriz de ‘Tú y yo’, ‘Serafín’ y ‘Corona de lágrimas’, por mencionar algunas telenovelas.

“Es un tema difícil”, agregó Maribel, quien considera que en ocasiones los artistas no se pueden negar a cantar en una fiesta privada y que, “las mujeres corremos más peligro”.

“Siempre he trabajado en lugares públicos… Jamás en otro lado porque mi marido me cuida mucho en eso, porque hay que cuidarse; tenemos que protegernos y ahora la cosa está mucho más difícil que cuando yo empecé", hizo hincapié Maribel Guardia.

Y al ser cuestionada sobre sí ha llegado a aceptar algún detalle de dudosa procedencia, dijo contundente: “Los regalos comprometen; si tú recibes un regalo es abrir la puerta a que te pidan algo a cambio, nadie da nada así porque sí".

Maribel Guardia se agarra del público para soportar su dolor

Los únicos regalos que acepta Maribel Guardia de sus fans son los chocolates, bromeó la querida actriz, quien con el cariño de su público ha ido saliendo poco a poco de su tristeza por el fallecimiento de su hijo, Julián Figueroa. Recordemos que el también cantante perdió la vida el 9 de abril de este año, debido a un infarto al miocardio y fibrilación ventricular a los 27 años de edad.