Paul Stanley confiesa que su hija Victoria transformó su vida: “Quiero ser un papá presente”

Honesto, divertido y transparente. En entrevista exclusiva con TVyNovelas, el conductor del programa Hoy habla de la nueva etapa que comenzó en EXA FM con su programa de radio y de la transformación personal que ha tenido gracias a la madurez de los años y, desde luego, a su familia.

Hoy, Paul Stanley, ha encontrado su balance entre los reflectores y la intimidad de su hogar, con su esposa Joely Bernat y su pequeña Victoria.

“EN LA CAMIONETA LLEVO ALMOHADITA PARA LAS NALGAS, PARA EL CUELLO Y MI COLCHITA”

¿Cómo te sientes en radio?

Me siento encantado, es una experiencia soñada, la estoy disfrutando mucho. Fue un sueño que tenía desde la universidad, quería tener mi propio programa de radio y juntarme con gente talentosa.

¿Qué es lo que más te gusta?

El hecho de no tener cámaras y no estarme cuidando, porque el sentirte observado hace que te cuides más y aquí está chido, aunque siempre cuido lo que digo, lo disfruto mucho.

¿Cómo le haces para tener energía para estar aquí, en el programa Hoy, en el reality de cocina, en Lo tomas o lo dejas y en Miembros al aire...?

Voy a ser sincero, en la camioneta donde viajo todos los días llevo almohadita para las nalgas, almohadita para el cuello y mi colchita. Entonces ahí descanso, y la neta es que ya casi no salgo de fiesta, llego a casa, estoy con mi familia y descanso.

En ese sentido, ¿cómo te sientes en esta etapa de tu vida?

Muy tranquilo, el Paul desmadr... ya fue, sí hecho fiesta, pero más de buró, es decir, ahora soy más de ver series y pasar tiempo con mi esposa y con mi hija, ir a comer o cenar, la fiesta ya es muy difícil para uno.

Victoria aún no cumple el año y tú cada vez tienes más chamba, ¿de qué forma has logrado equilibrar tu tiempo para estar con tu hija?

Tiene una gran mamá. Joely es una gran madre, siempre está con mi hija, creo que es importante resaltar la gran labor que hacen las mujeres con los hijos porque, realmente, hacen todo y merecen una medalla de oro.

Sin duda tu mujer te ha facilitado las cosas...

Sí, porque también quiero ser un papá presente y estar con mi hija. Y lo que hago es que los fines de semana no le contesto a nadie el teléfono, sea lo que sea, termina el viernes y si no tengo nada que hacer, me voy a casa y estoy con mi familia. Creo que es importante todo; yo amo mi trabajo, pienso que los que nos dedicamos a este medio siempre estamos ideando qué más vamos a haCer, y yo trato de ocuparme en eso y también en los míos.

Con el estrés del día a día, ¿cómo cuidas tu salud mental?

Descansando, creo que no dormir bien es lo que más me puede hacer daño, incluso, más que una cruda o lo que sea, también tomo terapia -aunque ahorita la dejé un rato porque se me llenó todo (en la agenda), pero procuro ir-, y tener paz en mi casa, eso es lo más importante. Yo encontré una buena persona que me da paz.

Joely Bernat formó una familia con Paul Stanley Octavio Lazcano

Siendo que todo va de maravilla con Joely, ¿han pensado en tener otro bebé?

Sí, pero ahorita no (risas). Con calma.

Por cierto, te vemos más delgado, ¿estás a dieta?

Hace tiempo me hice estudios y resultó que tenía resistencia a la insulina, empecé a tomar medicamento y eso me ayudó un poco, pero me daban muchas ganas de vomitar, luego me recomendaron otro (medicamento) y ya.

¿Te sientes mejor?

Sí, ya estoy bien, así que hay que cuidarse.