El mejor recuerdo de papá: Famosos nos comparten sus momentos más especiales del Día del padre

Las estrellas del espectáculo mexicano nos comparten los momentos más especiales que vivieron al lado del hombre que les dio la vida

En el Día del Padre, las emociones se remueven entre bastidores, sets de grabación y camerinos. En este especial de nuestra revista, abrimos una ventana íntima al corazón de algunas de las figuras más queridas de la televisión mexicana, quienes se despojan del brillo del espectáculo para rendir homenaje al hombre que marcó el primer compás de sus vidas: su padre.

A través de sus voces, nos sumergimos en recuerdos que van desde tardes de juegos hasta silencios que hablaron más que mil palabras.

LAURA FLORES: “ME LLEVÓ DE LA MANO A TELEVISA”

“Papá me enseñó a luchar y perseguir mis sueños sin sacrificar mi dignidad, me dio el primer empujón para entrar a un escenario a cantar el 31 de Julio de 1977, me llevó de la mano a Televisa, me llevó de la mano al altar en mi boda, acarició mi panza cuando María estaba en mi vientre, abrazó a su nieta bañado en lágrimas de emoción, y bañada en lágrimas lo besé en el último adiós”.

EMMANUEL PALOMARES: “CUANDO LLEGABA A CASA ME TRAÍA DULCES”

El galán de telenovelas como Las hijas de la señora García o Vivir de amor recuerda con profundo cariño a su padre y asegura que su éxito se lo debe en gran medida a él: “Lo amo, él me inculcó muchas cosas maravillosas y lo sigue haciendo y eso se lo agradezco porque por él y por mi mamá estoy aquí. Recuerdo que cuando estaba pequeño y sonaban las llaves yo sabía que era mi papá, él lo hacía a propósito para que supiéramos que había llegado a la casa, yo me paraba de inmediato a la reja de la entrada para esperarlo, era muy bonito porque a veces me traía dulces”.

ARMANDO GONZÁLEZ “EL MUÑECO": “NOS SACÓ ADELANTE EN TEPITO”

“Mi papá fue un gran ser humano, que trabajó muchísimo para sacar a sus nueve hijos adelante en un barrio tan complicado como es el de Tepito. Lo recuerdo como un hombre de carácter fuerte que siempre estuvo pendiente de nosotros para evitar que cayéramos en algo malo, también como un hombre trabajador que hizo todo lo que estuvo a su alcance para darnos educación”.

PACO DE MIGUEL: “ÍBAMOS MUCHO A CHAPULTEPEC”

“Yo recuerdo mucho cuando nos llevaba a Chapultepec, a las pirámides, a muchos lados. Mis padres son divorciados, entonces siempre nos turnábamos y el que me tocaba con mi papá era muy especial”.

SILVERIO ROCCHI: “IBA A TODOS MIS PARTIDOS DE FUTBOL”

“Mi papá me apoyó en todos mis sueños, antes de entrar al medio artístico jugué futbol y recuerdo que siempre estaba mi papá viéndome, iba a todos los partidos, podía faltar quien sea, pero él siempre estuvo ahí echándome porras y eso es lo que hoy hago con mis hijos, quiero darles ese respaldo que yo tuve, que sepan que siempre estará su padre cuidando su espalda”.

Silverio Rocchi, listo para hospedarse en el Hotel VIP Instagram @silveriorocchi22

KRISTAL SILVA “JUGÁBAMOS A HACERNOS COSQUILLAS”

“Mi papi que tanto amo me recuerda muchas cosas, pero de las más importantes es cuando jugábamos a hacernos cosquillas, creo que eso jamás lo voy a olvidar porque él siempre fue muy cercano, muy divertido. Ahora, de grande, lo que más valoro son las desveladas con mi padre, la pasamos muy bien, platicamos, comemos y a sus 56 años ha sido un ejemplo para mí”.

JORGE ANZALDO: “SIEMPRE TUVO TRES TRABAJOS”

“Él es mi superhéroe, siempre ha inspirado mi forma de trabajar, siempre tuvo tres trabajos, viene muy de abajo y buscó la forma de sacarnos adelante a mí y a mi hermano. Por eso ese recuerdo del hombre perseverante se quedó en mi mente y me motiva a luchar por mis sueños”.

SHANIK ASPE: “QUERÍA LO MEJOR PARA MÍ❞

“Más que la infancia, tengo más recuerdos de cuando era adolescente. Mi papá era superceloso y siempre me decía que la falda que usaba era supercorta, le decía que era muy amargado, pero me explicaba que quería lo mejor para mí”.