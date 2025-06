Gala Montes reveló una dolorosa verdad sobre su madre: “La sigo amando muchísimo a pesar de todo”

La reconocida actriz y cantante Gala Montes abrió su corazón para compartir una de las experiencias más difíciles de su vida: la compleja relación con su madre, Crista. A pesar del dolor y la distancia, Montes enfatizó el amor inquebrantable que siente por la mujer que le dio la vida, y reveló detalles íntimos sobre cómo este vínculo ha afectado su trayectoria personal y profesional.

A través de sus palabras, la también cantante expone una mezcla de dolor, amor, perdón y sanación, para dejar ver que detrás de su fortaleza hay una historia íntima que no ha sido fácil de procesar. Lo que ha compartido generó empatía entre sus seguidores, mientras trajo de vuelta la conversación sobre los vínculos familiares en la vida pública.

¿Qué ocurrió entre Gala Montes y su madre Crista?

La actriz mexicana Gala Montes, conocida por su participación en series como “El Señor de los Cielos” y “La Casa de los Famosos México”, reveló recientemente una verdad que conmovió a sus seguidores: mantiene una profunda herida emocional debido a su compleja relación con su madre, Crista. A pesar de que actualmente están distanciadas y su vínculo parece fracturado, la artista aseguró que sigue amando a la mujer que le dio la vida, aunque también ha tenido que poner límites por su bienestar.

En un reciente encuentro con medios, Gala Montes confesó con lágrimas en los ojos que el proceso de aceptar la situación con su madre ha sido profundamente doloroso . “Yo la sigo amando muchísimo a pesar de todo”, declaró conmovida. Aceptó que ha necesitado acompañamiento psicológico para sanar, pues considera haber sido afectada emocionalmente por las acciones de Crista, quien además continúa teniendo vínculos con figuras que han atacado públicamente a la actriz.

¿Por qué Gala Montes está distanciada de su madre?

La relación entre Gala Montes y su madre se fracturó definitivamente a partir de una serie de desacuerdos personales y profesionales. Crista, además de ser su madre, también fungió como su representante artística durante más de 18 años, lo que convirtió su relación en una mezcla difícil de separar entre lo familiar y lo laboral.

La situación se volvió aún más tensa cuando Gala decidió despedir a su madre como manager, lo que derivó en un reclamo de indemnización por parte de Crista. El conflicto se volvió público y ambas comenzaron a ventilar su versión de los hechos en redes sociales, lo que generó una “guerra de declaraciones” que dejó evidencia de que la reconciliación parece lejana.

Según Gala, comenzó a trabajar desde los seis años bajo la tutela de su madre, una etapa que hoy recuerda con dolor por la presión y sacrificios a los que se vio expuesta. La actriz ha expresado que su fama se ha visto manchada por los comentarios negativos que, según ella, Crista ha difundido, incluso en colaboración con personas que han sido agresivas con ella públicamente, como el influencer Adrián Marcelo.

¿Qué consecuencias ha tenido esta situación para Gala Montes?

Gala Montes ha sido clara al señalar que toda esta experiencia ha tenido un alto costo emocional y profesional. “Toda esta mala fama que se me ha creado me ha traído consecuencias”, dijo con firmeza. Aunque no responsabiliza totalmente a su madre ni a una sola persona, sí admite que ha sido una carga pesada lidiar con críticas y ataques públicos.

A pesar de todo, Gala se mantiene resiliente y motivada por el amor a su carrera y al arte. “Estos golpes son como el box, te dan un gancho al hígado, pero hay que respirar y terminar el round”, afirmó. Su enfoque en la música y la actuación le ha servido como una vía para sublimar el dolor que ha vivido, y asegura que seguirá adelante, sostenida por el apoyo de sus fans.

¿Qué papel juega la orientación sexual de Gala Montes en este conflicto?

Uno de los aspectos más reveladores que compartió la actriz es que su decisión de declararse abiertamente bisexual fue uno de los motivos del distanciamiento con su madre. Gala explicó que una de las razones por las que no había hablado de su orientación antes era porque Crista tiene posturas homofóbicas, lo que la llevó a ocultar una parte importante de su identidad durante años.

“El acto más valiente que pude tener fue ser congruente con mi bisexualidad”, dijo la actriz, ahora con orgullo y convicción. Para ella, visibilizar su orientación sexual no es un capricho ni una confusión, sino una expresión auténtica de su capacidad de amar. También reconoció que vivir su verdad le ha traído nuevas críticas, pero eso no ha disminuido su alegría por sentirse libre y honesta consigo misma.

¿Cuál será el papel de Gala Montes en el Gay Pride?

En un gesto simbólico de orgullo y lucha por la diversidad, Gala Montes fue coronada recientemente como reina del Gay Pride, junto al cantante Pablo Ruiz. Este reconocimiento no es solamente una celebración de su identidad, sino que la compromete a seguir defendiendo los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+.

Durante el evento, Gala expresó que este reconocimiento va más allá de una corona: es una responsabilidad. “Esta corona no es solamente un símbolo hermoso, es un compromiso para seguir luchando contra la violencia que sufre la comunidad”, declaró.

La actriz formará parte del contingente del desfile del Orgullo LGBTQ+ que saldrá el 28 de junio del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo de la Ciudad de México, donde se espera que su presencia tenga un impacto poderoso y representativo.

¿Habrá reconciliación entre Gala Montes y su madre?

Por ahora, la reconciliación entre Gala Montes y su madre Crista parece poco probable. Aunque la actriz ha dicho que la perdona por su propio bienestar emocional, también fue clara al afirmar que necesita tiempo para sanar y que mantenerse alejada es una decisión protectora.

“El perdón no implica volver, implica soltar el dolor para poder seguir”, expresó en un momento particularmente emotivo. La actriz sigue enfocada en construir una carrera sólida, defender sus ideales y sanar sus heridas emocionales a través del arte.